BMW annonce le iX1 pour remplacer la i3 dans la gamme

⏰ Il y a 5 heures

Alban Martin

BMW étoffe encore un peu plus sa gamme de véhicules électriques. Le SUV iX1 est une variante entièrement électrique du crossover X1 qui est d'ailleurs renouvelé avec une troisième génération. L'iX1 est considéré comme un modèle d'entrée de gamme qui devrait supplanter l'i3 en tant que véhicule électrique le moins cher du constructeur.

Un SUV électrique compact chez BMW

Après le iX3 sorti à l'été 2020, la société bavaroise présente donc son petit frère, le iX1. Alors que le X1 2022 traditionnel disposera de deux moteurs à essence et de deux moteurs diesel à son arrivée en octobre, il sera immédiatement suivi par l'iX1 xDrive30, ainsi que par des versions hybrides rechargeables.

Les performances du iX1

L'iX1 sera équipé d'un groupe motopropulseur à deux moteurs, un sur chaque essieu. Ils produiront une puissance combinée de 313 chevaux et un couple de 364 lb-pi. BMW affirme que le véhicule électrique sera capable de passer de zéro à 100 km/h (62 mph) en 5,7 secondes, en attendant des versions M Performances et M tout court éventuelles.



Le constructeur estime que l'autonomie de l'iX1 pourra atteindre 438 kilomètres. Elle peut être rechargée à un taux allant jusqu'à 127 kW et BMW affirme que vous pourrez recharger la batterie à 80 % de sa capacité en 29 minutes dans les stations publiques à haut débit.

La connectivité du iX1

À l'intérieur du véhicule électrique, vous trouverez un écran incurvé avec prise en charge des commandes vocales et tactiles. La console centrale comprend un plateau de chargement sans fil pour votre smartphone. La clé numérique BMW Digital Key Plus sera prise en charge, de même qu'Apple CarPlay et Android Auto.

Date et prix du iX1

BMW construira tous les modèles de la gamme X1 dans son usine de Regensburg, en Allemagne. De nombreux détails concernant l'iX1 restent pour l'instant confidentiels, notamment la capacité de la batterie et le prix. La date de sortie précise n'a pas non plus été communiquée pour la variante 100% électrique. La société devrait révéler les prix à l'approche du lancement sur la page officielle du iX1.