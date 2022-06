iOS 16 : Vague de mécontentement suite à l'abandon des iPhone 7

Julien Russo

Quand Apple prépare une nouvelle mise à jour comme celle d'iOS 16 qui sortira cet automne, l'entreprise vérifie avant comment se comporte chaque iPhone avec le nouvel OS installé. Si l'entreprise fait tout pour rendre éligible le maximum d'iPhone (même ceux lancés depuis très longtemps), cela se solde parfois par un échec, c'est justement le cas avec les iPhone 7 et 7 Plus !

Les propriétaires d'iPhone 7 sont mécontents

Depuis plus de 24 heures, Apple reçoit de nombreuses critiques négatives vis-à-vis de la décision d'abandonner l'ensemble des modèles d'iPhone 7 dans l'éligibilité d'iOS 16.

Les tests réalisés par Apple ont démontré en interne que la future mise à jour n'était pas assez stable et pouvait engendrer des baisses de performances et d'autonomie sur les iPhone 7 et iPhone 7 Plus. Pour conserver l'expérience utilisateur, Apple a fait le choix de bloquer les propriétaires de ces iPhone sur iOS 15.



En France, comme dans le reste du monde, il y a encore beaucoup d'iPhone 7 en circulation, cela a créé sans surprise une gigantesque frustration pour les utilisateurs concernés, surtout qu'ils ont été éblouis par les nouveautés d'iOS 16 (modifications de iMessages envoyé, personnalisation poussée de l'écran de verrouillage...). Pour faire simple, des nouveautés qui étaient très attendues par la communauté !

Que ça soit sur Twitter ou Facebook, de nombreux comptes se plaignent de l'absence des iPhone 7 dans la liste d'éligibilité de la nouvelle mise à jour iOS 16.

On retrouve de multiples tweets de consommateurs qui sont énervés, tristes et dans l'incompréhension par le choix qu'a fait Apple.



Rappelons quand même que la politique chez Google est largement plus stricte sur la disponibilité des mises à jour pour les anciens smartphones, l'éligibilité disparaît au bout de 3 ans (4 ans quand Google est très généreux).

Petite dose de rappel, les iPhone 7 ont été commercialisés pour la première fois en septembre 2016 (ils ont 5 ans et demi, ce qui. n'est plus tout jeune), ils embarquent un stockage de 32 Go à 256 Go, un écran Retina HD, la puce A10 Fusion et un appareil photo de 12 Mégapixels.