D'après Kuo, Apple travaillerait sur les AirTags 2

L'analyste Ming-Chi Kuo est très bavard ces derniers temps. Cette fois, il nous parle des AirTags, le traceur d'objets d'Apple. Selon lui, bien que la société n'ait pas donné beaucoup d'informations sur les performances de vente depuis son lancement il y a un an, les expéditions ont progressivement augmenté, ce qui pourrait conduire à une deuxième génération des AirTags dans les prochains mois.

D'après le spécialiste, les estimations d'expédition d'AirTags 35 millions d'unités 2022, après avoir franchi la barre des 20 millions en 2021. Sans crier gare, l'AirTag s'est fait une place de choix, ce qui devrait conduire à une version 2 du côté d'Apple.



AirTag, which has not received much attention, has gradually grown in shipments since its release. Shipment estimations of AirTag reach about 20 mn & 35 mn units in 2021 & 2022, respectively. If AirTag shipments continue to grow, I believe Apple will develop the 2nd generation.