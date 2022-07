Le premier benchmark du MacBook Air M2 2022

Un premier test de performances du nouveau MacBook Air vient d'être publié, donnant une idée des capacités de la puce M2 dans l'ordinateur portable. Sans surprise, les chiffres sont très proches du benchmark du MacBook Pro M2 de 13 pouces.

Un benchmark sans surprise pour le nouveau "Air"

Dans un résultat Geekbench 5 relayé par le compte "Mr. Macintosh" sur Twitter, le MacBook Air doté de la puce M2 et 16 Go de mémoire unifiée a obtenu un score mono-core de 1 899 et un score multi-core de 8 965. Ces scores sont pratiquement les mêmes que ceux obtenus par le MacBook Pro 13 pouces avec la puce M2, confirmant que les ordinateurs portables sont conçus de la même manière, comme c'était le cas avec les modèles M1.

Bien que la puce M2 soit aussi performante sur le MacBook Air que sur le MacBook Pro dans les tests Geekbench, le MacBook Pro pourrait être plus performant en utilisation réelle lors de charges de travail soutenues et exigeantes car, contrairement au "Air", le "Pro" est équipé d'un ventilateur. Mais les processeurs d'Apple ne chauffent que très peu, ce critère est donc moins prépondérant qu'avec les anciens modèles sous Intel.



Le résultat confirme également que le MacBook Air M2 surpasse le modèle de base Mac Pro tour avec un processeur Intel Xeon W à 8 cœurs, en dépit d'un prix inférieur de pratiquement 5 000 euros. Cela témoigne néanmoins des performances impressionnantes des puces maisons.



Si les benchmarks permettent d'avoir une idée, les tests plus pratiques sont toujours plus intéressants. Par exemple, nous avions appris que le MacBook Pro M2 en version de base, soit 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, était légèrement plus lent que son homologue M1 car son disque de stockage NAND unique ne permet pas d'avoir une parallélisation à la manière du 2x128 Go du MacBook Pro M1. Pour aller plus loin au niveau de la lecture / écriture, nous vous recommandons donc de prendre au moins la version 512 Go.



Pour mémoire, les commandes du MacBook Air M2 ont été ouvertes hier, les prix démarrant à 1 499 €, contre 1 599€ pour le "Pro".