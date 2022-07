Comment augmenter les performances du MacBook Air M2 avec une pâte à 15$

Le MacBook Air 2022, qui est arrivé dans les magasins la semaine dernière, présente non seulement un tout nouveau design, mais aussi la dernière puce M2 d'Apple. Et bien que la M2 soit plus rapide que la M1 et qu'elle maintienne également l'efficacité, le MacBook Air n'a toujours pas de ventilateur interne - ce qui peut rendre l'ordinateur portable assez chaud lors de l'exécution de tâche intensive sur la durée. Cependant, il existe une modification pas chère qui peut augmenter les performances durables du MacBook Air M2.

Une pastille thermique pas chère

Vous le savez certainement, le premier a avoir démonté le dernier "Air" n'est autre que le YouTuber Max Tech. Cette fois, il a décidé d'appliquer un patch bon marché à son ordinateur portable pour améliorer les performances. Bien que les puces en silicium d'Apple puissent fonctionner sans problème sans un système de refroidissement avancé, elles deviennent tout de même assez chaudes en fonction des tâches que l'utilisateur effectue.



Dans la foulée, iFixit avait montré que la machine s'appuie exclusivement sur la pâte thermique et le ruban graphite pour dissiper la chaleur des composants internes. Max Tech a donc trouvé une "solution" pour améliorer la dissipation de la chaleur du nouveau MacBook Air 2022.

Comme on peut le voir dans l'une de ses dernières vidéos, Max a retiré le couvercle inférieur de l'ordinateur portable pour ajouter une plaque thermique à 15 dollars au-dessus de la carte logique, où se trouve la puce M2. Le coussin thermique est capable de transférer rapidement la chaleur de la puce et de la carte logique vers la surface du MacBook. En conséquence, le Mac chauffe moins, ce qui se traduit par des performances plus soutenues.



Et il s'avère que cela fonctionne vraiment. Dans l'un de ses tests, le YouTuber a exporté 50 images de 42 mégapixels chacune en utilisant Adobe Lightroom. L'ordinateur portable non modifié a mis 2 minutes et 55 secondes pour accomplir cette tâche, tandis que le MacBook équipé du coussin thermique n'a mis qu'une minute et 56 secondes, un écart de 34 % !



Le MacBook Air M2 modifié a également obtenu de meilleurs résultats dans les tests de référence, ce qui confirme que le meilleur système de refroidissement est utile. Alors que le MacBook de base commence à baisser le pied après avoir exécuté des tâches lourdes pendant quatre à cinq minutes, le portable modifié met près de 10 minutes à réduire ses performances en raison de la température interne.



Pendant les tests, le MacBook Air M2 non modifié a atteint une température de 108°C, tandis que le MacBook modifié a plafonné à 97°C comme température maximale.



Si vous êtes intéressé, la pâte thermique est en vente à 13,59 € sur Amazon.

Un patch indispensable ?

Facile à installer, cette pâte thermique n'est pas pour tout le monde. Comme nous l'avons déjà mentionné, ces scénarios prennent en compte des flux de travail lourds sur de longues périodes. Si vous ne prévoyez pas de faire des choses comme le rendu de longues vidéos en haute résolution tous les jours, ce n'est probablement pas un problème pour vous.



La puce M2 est suffisamment efficace pour exécuter la plupart des tâches telles que la navigation Web, le streaming et même l'édition de photos et de vidéos de base sans être confrontée à des problèmes de chaleur trop importante - qui est la principale cause de la limite de vitesse du processeur pour réduire la température des composants. Il convient également de noter que la modification de votre MacBook annulera la garantie d'Apple.



Malgré tout, il est intéressant de constater qu'un meilleur système de refroidissement permet d'améliorer les performances de l'ordinateur. Sans surprise, Apple vend le MacBook Pro M2 avec un ventilateur interne pour des performances plus durables.

