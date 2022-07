Comment activer les vibrations du clavier sur iOS 16

L'une des nouveautés d'iOS 16 les plus appréciées des utilisateurs avancées est passée quelque peu inaperçue aux yeux du grand public. Il s'agit de la possibilité d'utiliser le retour haptique avec le clavier natif. Voici comment activer les vibrations lorsque l'on tape sur le claver de l'iPhone.

Une nouvelle astuce pour iOS 16

Bien que des claviers tiers, comme Gboard de Google, offrent un retour haptique depuis un certain temps, de nombreuses personnes préfèrent s'en tenir au clavier natif d'iOS. L'une des principales raisons est le respect de la vie privée, car les claviers tiers demandent souvent un accès pour suivre toutes vos saisies au clavier.



Heureusement, Apple a enfin ajouté une option "vibration" à son clavier d'iPhone avec iOS 16, mais il est désactivé par défaut.



iOS 16 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs, mais aussi les testeurs publics.



Voici comment activer le retour haptique du clavier dans iOS 16 :

Soyez sûr d'avoir installé iOS 16 sur votre iPhone et ouvrez l'application Réglages. Appuyez sur Sons & Vibrations Vers le bas, choisissez Retour clavier Appuyez sur l'interrupteur à côté de Vibration pour commencer à utiliser le clavier haptique de l'iPhone.

Après avoir activé les vibrations, vous pouvez également désactiver l'effet sonore pour le retour du clavier pour préserver la batterie mais aussi limité les bruits pendant que vous tapez du texte. Comme vous pouvez l'espérer, contrairement au retour sonore du clavier, le retour du clavier haptique fonctionne lorsque votre iPhone est réglé sur sonnerie ou silence.



Voilà une nouvelle astuce pour iOS 16 qui vient garnir une rubrique désormais bien remplie avec par exemple le détourage facile ou encore la traduction de texte dans l'appareil photo. Et c'est normal, puisque la mise à jour majeure de 2022 contient plus de 240 nouveautés, iOS 16 et iPadOS 16 confondus.