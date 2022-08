Le Mac mini M2 Pro est toujours prévu pour cet automne

Après les nouveaux HomePod, Mark Gurman est revenu sur un autre produit dans sa dernière édition de la lettre d'information Power On. Il s'agit notamment du futur Mac mini avec les puces M2 et M2 Pro, un ordinateur de bureau qui est toujours dans les cartons et qui devrait être présenté avant la fin de l'année.

Pas de Mac mini M1 Pro

Le prolifique journaliste explique qu'Apple avait travaillé sur une version M1 Pro du Mac mini actuel, qui était censé être lancé plus tard l'année dernière, mais a abandonné l'idée en cours de route. C'est ce qu'ont révélé plusieurs sources ces derniers mois. À la place, la firme a prévu deux gammes de Mac mini :

Au lieu de cela, attendez-vous à un rafraîchissement du Mac mini qui inclura les options M2 et M2 Pro. Je ne pense pas non plus que la machine aura droit à une refonte majeure à court terme.

Sous le nom de code J473, le nouveau Mac mini sera logiquement alimenté par la puce M2. Le Mac mini M2 Pro, quant à lui, porte le nom de code J474 et sera doté d'un processeur à huit cœurs de performance et quatre cœurs efficaces. Le tout dans un boîtier possiblement plus fin et en deux coloris. Par contre, il n'y aurait pas de Mac mini M2 Max ou Ultra, ce sera pour un futur Mac Studio 2023.



Mais Gurman pense que le Mac Studio pourrait être un produit éphémère puisqu'il ne semble pas "utile d'avoir à la fois un Mac Studio et un Mac Pro". Nous ne sommes pas spécialement d'accord sur ce point.



Quant à la date de lancement, le nouveau Mac mini M2 Pro sera lancé en fin d'année, juste avant le futur MacBook Pro M2 et M2 Max en 2023.