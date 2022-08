L'AirTag a permis d'arrêter un voleur de bagages dans un aéroport en Floride

Placé un AirTag dans sa valise lors d'un voyage peut s'avérer très utile, et ce n'est pas cette dame qui vous dira le contraire. En déclarant le vol de sa valise et en indiquant la localisation de celle-ci, elle a permis à la police d'arrêter un voleur de bagages qui travaillait dans l'aéroport emprunté par la voyageuse.

Les histoires de l'AirTag

Depuis sa mise en vente sur le marché, l'AirTag ne cesse de se retrouver en tant que "sauveur" dans des histoires toujours plus folles les unes que les autres. La dernière en date nous vient des États-Unis et plus précisément de Floride.



Comme indiqué dans la déclaration du bureau du shérif du comté d'Okaloosa, une voyageuse a porté plainte lorsqu'elle s'est rendue compte que sa valise n'était pas arrivée à destination. Une valise qui contenait des objets d'une valeur de 1600 $ environ.



Fort heureusement, cette dame avait eu la bonne idée de placer le traqueur d'Apple dans sa valise pour éviter ce genre de mésaventure. En se rendant dans l'application Find My (Localiser), elle a réussi à localiser son bagage qui se trouvait visiblement du côté de Mary Esther, en Floride.

Auparavant, un autre voyageur avait également signalé un vol de 15 000 $ en bijoux dans sa valise alors que son vol de départ était dans le même aéroport. La police donc a décidé d'utiliser la base de données des employés de l'aéroport en question afin de détecter quels sont ceux qui vivent à proximité de la localisation du AirTag.



Bingo, les enquêteurs ont fini par tomber sur Giovanni De Luca, 19 ans, un sous-traitant de la compagnie aérienne à l'aéroport de Destin-Fort Walton Beach. Après un long interrogatoire, l'homme a fini par avouer qu'il était l'auteur des deux vols indiqués ci-dessus. Il a d'ailleurs précisé avoir retiré l'AirTag de la valise, même si c'était déjà trop tard.



À noter que si les 15 000 $ de bijoux ont été retrouvés et rendus à son propriétaire, la première victime n'a pas eu cette chance. Les objets d'une valeur de 1600 $ sont encore introuvables.



D'autres histoires avec les Airtags :