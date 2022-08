Netflix est en panne sur tous les appareils

Il y a plus d'un an, iPhoneSoft vous dévoilait en exclusivité le projet de Netflix d'ajouter des contenus compatibles avec l'Audio Spatial. Environ 6 mois après notre article, Netflix confirmait...

Vous l'avez précédemment vu dans l'actualité, Netflix souhaite attirer les abonnés aux budgets serrés en proposant un abonnement moins cher et en partie subventionnés par de la publicité. Si...

À l'heure actuelle, l'un des atouts de l'offre Netflix, c'est la possibilité de télécharger des films, séries et des documentaires pour les visualiser après sans avoir besoin d'une connexion...

Pour le moment, la seule solution est de patienter et ne pas encombrer les services d'assistance de Netflix, comme ceux de votre fournisseur d'accès à internet. L'incident devrait rapidement se régler et l'accès à Netflix devrait revenir dans les prochaines minutes ou heures.

Depuis 17h00, de nombreux utilisateurs de Netflix signalent une panne sur tous les appareils. Le problème semble se situer directement sur le serveur principal qui permet de sélectionner le profil et qui donne accès à la totalité des contenus disponibles. Que vous soyez sur iPhone, iPad, Mac, PlayStation... L'application est inaccessible partout pour beaucoup d'abonnés en France. Sur son site officiel, Netflix confirme la panne :

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.