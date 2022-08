Apple met en ligne la 7e bêta de watchOS 9

Depuis le 6 juin au soir, les développeurs ont reçu le feu vert pour tester les futures mises à jour logicielles qui arriveront en automne pour l'Apple Watch, les Mac et l'Apple TV. Après...

Début juin, Apple dévoilait les nouvelles versions des logiciels qui équipent ses produits les plus populaires dont watchOS 9 pour les Apple Watch. Lors du keynote de la WWDC 22, nous avons...

Après avoir publié hier soir la seconde bêta publique d'iOS 16, d'iPadOS 16 et de macOS Ventura, Apple poursuit ce rythme en publiant la bêta 2 de watchOS 9. Cette nouvelle mise à jour permet...

Rappelez-vous le 6 juin, Apple dévoilait les nouvelles versions des logiciels qui équipent ses produits les plus populaires dont watchOS 9 pour les Apple Watch. Lors du keynote de la WWDC 22, nous...

Après avoir publié hier soir la troisième bêta publique d'iOS 16, d'iPadOS 16 et de macOS Ventura, Apple poursuit ce rythme en publiant la bêta 3 de watchOS 9 pour tous les utilisateurs...

Ils pourront télécharger et installer la nouvelle version, si tant est qu'ils aient installé profil d'approvisionnement sur leur iPhone depuis le Dev Center d'Apple. Les autres peuvent enfin se rabattre sur le programme de bêta test public d'Apple . Quelle est la meilleure nouveauté de watchOS 9 d'après vous ?

On ne peut considérer watchOS 9 comme étant une mise à jour révolutionnaire qui va changer nos habitudes, toutefois, watchOS 9 va apporter quelques nouveautés sympathiques qui devraient faire plaisir aux utilisateurs de la montre connectée d'Apple. Au programme : 4 nouveaux cadrans , un historique de l'afib , le suivi des étapes du sommeil, ou encore les appels VOIP pour les apps tierces . Voici les nouveautés que l'on a découvertes dans watchOS 9 bêta 7 :

La rentrée va être chargée pour l'Apple Watch, alors que les rumeurs mentionnent l'arrivée de la "Series 8", celle-ci devrait être accompagnée de watchOS 9 qui est annoncé pour une disponibilité dès septembre. Sur cette nouvelle mise à jour majeure, on retrouve plusieurs nouveautés à la fois esthétique, mais aussi liées à la santé.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.