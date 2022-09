Le conflit entre TF1 et Canal+ n'est pas un motif pour une résiliation sans frais

Depuis plusieurs jours, les abonnés Canal+ n'ont plus accès aux chaines du groupe TF1, la raison est simple, les deux entreprises n'ont pas réussi à trouver un accord financier. Sans surprise, les services client et résiliation de Canal ont rapidement été envahis d'abonnés qui demandaient la résiliation suite au retrait des chaines de TF1. Sans surprise, il ne s'agit pas d'un motif valable pour arrêter un contrat avec un engagement en cours.

Un prétexte qui ne fonctionne pas

Vous êtes abonné à une offre Canal avec un engagement sur 12 mois et vous souhaitez arrêter votre abonnement pour faire des économies en pleine période d'inflation ?

Malheureusement, il ne sera pas possible de profiter du retrait des chaines du groupe TF1 pour résilier votre abonnement.

Comme l'explique UFC Que Choisir, le litige entre Canal+ et TF1 qui concerne directement les abonnés n'est pas un motif légitime suffisant pour exiger :

Une remise commerciale ou financière sur votre abonnement

Une résiliation sans frais pendant votre période d'engagement

En réalité, Canal+ est protégé dans ses conditions générales, comme il s'agit de chaines gratuites qui sont disponibles par d'autres biais (antenne TNT, bouquet TV de votre FAI...) le préjudice n'en est pas vraiment un, puisque l'abonné peut trouver des solutions alternatives s'il veut continuer à regarder les chaines du groupe TF1.



Dans le cas où le litige aurait concerné une chaine payante pour laquelle vous avez souscrit comme les chaines OCS ou encore beIN Sport, il aurait été possible de réclamer un avantage commercial, un dédommagement financier mensuel ou une résiliation sans frais. Là, le préjudice aurait été considéré comme flagrant, car il n'est pas possible de récupérer ces chaines gratuitement via la TNT, le bouquet TV de votre box internet...



Comme l'explique UFC Que Choisir, le retrait des chaines de TF1 est un coup dur pour les abonnés qui étaient habitués à suivre des programmes qu'ils regardaient quotidiennement ou une fois par semaine. Bien sûr, il y a d'autres solutions, mais elles ne sont pas forcément accessibles chez tout le monde. Certains n'ont pas d'antennes TNT sur leur toit et pas d'abonnement IPTV compris dans l'abonnement de leur FAI.

