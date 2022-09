Apple Car : l'équipe finale n'est toujours pas constituée

Vous êtes impatient de découvrir l'Apple Car ? Eh bien, prenez votre mal en patience, car les équipes qui doivent faire avancer le projet ne sont toujours pas au complet, à trois mois de la fin d'année 2022. Néanmoins, tout devrait repartir de l'avant dès janvier 2023.

Le remue-méninge autour de l'Apple Car

Disons-le clairement, il y a deux énormes produits attendus par toute la sphère high-tech du côté d'Apple. Le premier, qui sera sûrement celui dévoilé le plus tôt, n'est autre que le casque de réalité mixte, un mélange de réalité virtuelle et de réalité augmentée à la sauce Apple.



L'autre produit que les rumeurs ne cessent d'évoquer depuis plusieurs années maintenant, c'est l'Apple Car. Un projet plus qu'ambitieux qui permettrait à Apple de se lancer sur le marché de l'automobile, très apprécié des géants de la technologie depuis le déploiement de l'électrique et de la conduite autonome.



Oui, mais voilà, même avec tous les milliards du monde (ça aide quand même), on ne s'improvise pas constructeur automobile du jour au lendemain. Apple le savait, Apple le constate au fil du temps et les départs incessants au niveau de l'équipe technique ne font que confirmer la difficulté du projet.

Pas plus tard qu'hier, l'analyste Kuo a évoqué l'iPhone 15 Ultra, mais également l'organisation de l'équipe du projet Apple Car. D'après ses sources, l'équipe devrait être au complet et définitivement finalisée avant la fin de l'année.



Une information qui succède à celle parue en début d'année dans laquelle il était affirmé qu'une réorganisation totale de l'effectif avait eu lieu pour que le projet se mette à nouveau à avancer. Rappelons aussi qu'Apple a récemment présenté CarPlay 2.



Un écosystème pour voiture complet qui pourra être intégré dans n'importe quel véhicule (à condition que le constructeur en question l'accepte) mais qui sera surtout implanté dans cette fameuse Apple Car.



Quoi qu'il en soit, cette nouvelle information ne fait que confirmer ce que la plupart des personnes pensent sur ce sujet, à savoir qu'il va falloir être très patient. Les derniers bruits de couloir parlaient d'une production de masse dès 2025, mais là encore, cela semble un peu trop optimiste.