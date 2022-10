Le jeu vidéo va avoir le droit à son propre Festival de Cannes en 2023

La popularité du jeu vidéo n'est plus à démontrer et ce futur évènement le prouve à merveille. Dès 2023, nous aurons le droit à une toute nouvelle cérémonie baptisée Cannes Gaming Festival. Comme son nom l'indique, elle se déroulera au Palais des Festivals dans la ville de Cannes.

Le jeu vidéo va grimper les marches rouges de Cannes

Le Festival de Cannes, très connu pour accueillir chaque année des évènements liés au cinéma et à l'audiovisuel en général, va introniser un petit nouveau dès l'année prochaine. En octobre 2023, c'est le jeu vidéo qui va avoir le droit à sa cérémonie.



Dans un an pile, la première édition du Cannes Gaming Festival aura lieu au sein même du Palais des Festivals. Le programme complet est prévu, cérémonie d'ouverture, montée des célèbres marches avec de la réalité augmentée, remise de prix et trophées devant un jury et du public. Un évènement rendu possible grâce à l'agence Auditore et Robin Leproux.



Le projet ne s'arrête pas là, car comme l'indique Leproux, un salon conçu pour accueillir le grand public après la cérémonie officielle est prévu pour la seconde édition en octobre 2024. L'objectif étant de rassembler tous les passionnés du jeu vidéo pour un moment inoubliable dans la célèbre ville de Cannes.

On apprend également que le contrat en question porte sur une durée de cinq ans avec possibilité de le prolonger dans le temps. Sauf catastrophe, cet inédit Festival du Gaming devrait au minimum exister jusqu'en 2027. Un évènement financé par le public et le privé qui n'a pas pour objectif absolu d'être rentable à court terme, d'après le DG d'Auditore, Antoine de Tavernost.



Afin d'être vu par un maximum de personnes, le Cannes Gaming Festival sera retransmis en direct par quatre ou cinq streamers de pays différents, qui seront présents dans la salle. Une initiative qui devrait assurer un minimum de 20 millions de viewers.



De plus, n'importe quel créateur de contenu sur Twitch ou YouTube pourra diffuser les festivités en direct sur sa chaîne pour partager le moment avec ses abonnés. Il est même prévu que les spectateurs en ligne puissent participer à leur manière à la cérémonie et avoir un impact.



Sur le papier, le Cannes Gaming Festival a tout pour être une réussite. Il faudra bien évidemment que les paroles se traduisent par des actes le moment venu. Pour rappel, les Game Awards et les Pégases sont actuellement les deux cérémonies de remise de prix dans le gaming les plus célèbres.