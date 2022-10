L'Apple Watch sauve la vie d'une femme enterrée vivante par son mari

L’Apple Watch a encore fait des miracles. Cette fois, la montre du constructeur américain a été créditée d'avoir sauvé la vie d'une femme de Seattle qui aurait été enterrée vivante par son mari dont elle était séparée. Elle a pu appeler à l'aide à l'aide de sa montre, selon les rapports de police.



Selon ces rapports, la femme a pu appeler le célèbre 911 et envoyer une notification d'urgence lorsque son mari l'a brièvement laissée seule pendant l'attaque, juste avant de la traîner dans le garage et de briser la montre avec un marteau.

Une histoire qui fait froid dans le dos

Nos confrères de NBC News rapportent que la femme de l'État de Washington aurait été enterrée après avoir discuté d'un divorce imminent et d'argent avec son futur ex-mari.



Lors de l'appel aux services d'urgence, la femme était bâillonnée mais elle criait à l'aide. Elle a réussi à faire comprendre aux autorités que son mari essayait de lui faire du mal. Elle a été retrouvée avec du ruban adhésif encore enroulé autour du cou, du bas du visage et des chevilles après avoir réussi à s'échapper.

Le mari de la femme, Chae Kyong An, 53 ans, doit maintenant répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont tentative de meurtre au premier degré, enlèvement au premier degré et agression au premier degré. Il a été placé en détention à la prison du comté mardi et mercredi, lors d'une audience préliminaire, un juge a accédé à la demande du procureur de le maintenir en détention sans caution, selon le bureau du procureur du comté de Thurston.



Ce n'est bien sûr pas la première fois qu'une Apple Watch est créditée d'avoir aidé à sauver une vie, mais il est rare qu'un tel cas soit aussi violent et fasse partie d'une affaire aussi grave que celle-ci. Les rapports ne mentionnent pas si la femme avait un iPhone à portée de main, mais avec ses mains liées, l'Apple Watch était sans doute la meilleure solution pour appeler à l'aide.



L'Apple Watch comprend une fonction d’appel d'urgence spécialement conçue pour aider les personnes à appeler à l'aide lorsqu'elles n'ont pas d'iPhone à portée de main ou qu'elles ne peuvent tout simplement pas manœuvrer suffisamment pour l'utiliser. Une fonction de sauvetage similaire, appelée "Détection de chute", permet d'appeler automatiquement à l'aide lorsqu'un porteur d'Apple Watch fait une chute et qu’il ne réagit pas dans les 20 secondes. Cette semaine, un docteur a d’ailleurs recommandé l’achat d’une Apple Watch à tous pour cette raison.