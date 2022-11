Netflix met en place une nouvelle façon de trouver un film ou une série à regarder. En répondant aux quelques questions posées par un bot sur Discord, on accède à une liste de films et séries à visionner et en accord avec notre recherche.

Netflix se lance sur Discord

Netflix vient d'annoncer son arrivée sur Discord. Grâce à la création d'un bot Discord, il sera possible en quelques secondes de recevoir une sélection de films et séries susceptibles de vous intéresser.



Le processus est simple. Il suffit d'installer l'application "Hey Netflix" sur votre serveur Discord puis de taper la commande /heynetlfix dans un channel. Une fois que vous avez répondu aux quelques questions (uniquement en anglais) du bot, celui-ci vous propose plusieurs titres qui correspondent à vos réponses précédentes.

Dès que vous avez fait votre choix dans la liste, un lien s'affiche et permet de se rendre directement dans l'application pour lancer le programme. Un thread se crée également dans le channel et permet, si vous le souhaitez, de discuter du film ou de la série avec d'autres personnes.



Comme dirait Netflix France, vous regardez quoi ce soir ?

NETFLIX ARRIVE SUR DISCORD !



On a créé un bot Discord pour vous permettre de trouver facilement un film ou une série à voir. pic.twitter.com/KA67P9YOon — Netflix France (@NetflixFR) November 10, 2022

Télécharger l'app gratuite Netflix