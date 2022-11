Selon un analyste, la 5G n'est plus ce qui intéresse le plus les consommateurs

Pendant un long moment, la 5G a été l'un des arguments de vente majeure chez les constructeurs de smartphones et les opérateurs mobiles. Cependant, aujourd'hui, le nouveau standard mobile n'intéresserait plus autant les consommateurs qu'à ses débuts. Comme le révèle un analyste, l'argument 5G est devenu un petit atout parmi tant d'autres lors de l'achat d'un nouveau smartphone, les clients s'intéressent à d'autres fonctionnalités et caractéristiques !

La 5G reste tout de même importante pour les clients

Selon Chiew Le Xuan, analyste chez Canalys, les consommateurs apportent de moins en moins d'importance à la 5G lorsqu'ils s'intéressent à un nouveau smartphone. L'iPhone 12 était le premier iPhone à disposer de la connectivité 5G, c'était révolutionnaire lors de sa sortie, mais aujourd'hui, inclure un modem 5G est devenu banal et ne représente plus un "avantage majeur" que peuvent continuer à mettre en avant les entreprises comme Apple.



À l'heure actuelle, ce qui intéresse le plus les consommateurs, ce sont les avancées du côté de l'autonomie. Avec les écrans OLED nouvelle génération, le modem 5G et les autres composants très énergivores, nos smartphones durent de moins en moins longtemps par cycle de charge. Les clients sont plus nombreux à privilégier l'achat d'un smartphone avec une grosse autonomie plutôt qu'avec de gros débits en 5G !

La 4G est suffisante

Selon Chiew Le Xuan, les clients Apple comme d’autres marques estiment que les débits en 4G sont largement suffisants pour une utilisation quotidienne, atteindre 800-900 Mbit/s en 5G n'a pas vraiment d'utilité sur un smartphone contrairement à un ordinateur à son domicile où on peut avoir de gros fichiers à télécharger.



William Hare, analyste chez Omdia rejoint la déclaration de Chiew Le Xuan, selon ses propos, les consommateurs attendent bien plus qu'une 5G toujours plus rapide, les marques qui le comprendront dans les années à venir arriveront à se démarquer de la concurrence. Pour Hare, un iPhone qu'on achète en 2022 n'est pas vraiment très différent d'un iPhone qu'on a acquis en 2017. Ce qui inquiète l'analyste, c'est que beaucoup de constructeurs de smartphones ont ralenti leur rythme d'innovation. Il y avait auparavant des changements majeurs sur nos smartphones, aujourd'hui, nous sommes plus sur des avancées mineures qui s'observent de plus en plus sur les smartphones haut de gamme.

Quel avenir pour la 5G ?

Bien que l'Asie doive suivre la tendance dans les années à venir, le rapport note que l'inflation mondiale pourrait être responsable de l'absence de croissance de la 5G. Malgré cela, l'adoption généralisée de la version la plus rapide de la 5G est encore loin.

Source

