Nothing prépare un nouveau smartphone pour affronter l'iPhone d'Apple

La société britannique Nothing prévoit de lancer un nouveau smartphone aux États-Unis pour concurrencer directement l'iPhone d'Apple.



Dans une interview avec CNBC, le PDG de Nothing, Carl Pei, a déclaré que la startup est en "conversations préliminaires" avec des opérateurs cellulaires américains au sujet du lancement d'un nouveau téléphone aux États-Unis, mais il s'est abstenu de donner plus de détails.

Nothing (1) améliore l'intégration des AirPods

En juillet, Nothing a lancé son Phone 1 sur plus de 40 marchés, dont la France, le Royaume-Uni, le Japon et l'Inde. À l'époque, la société avait déclaré qu'elle ne prévoyait pas de lancer le Phone 1 à grande échelle aux États-Unis.



L'entrepreneur sino-suédois a expliqué :

La raison pour laquelle nous n'avons pas lancé le Phone 1 aux États-Unis est que vous avez besoin de beaucoup de soutien technique supplémentaire, pour soutenir tous les opérateurs et leurs personnalisations uniques qu'ils doivent faire au-dessus d'Android. Nous avons estimé que nous n'étions pas prêts avant.



Maintenant, nous sommes en discussion avec certains transporteurs aux États-Unis pour potentiellement lancer un futur produit là-bas.

Carl Pei a également reconnu qu'il ne sera pas facile pour son entreprise de concurrencer Apple sur son propre terrain. "Il y a un défi avec Android où iOS devient de plus en plus dominant. Ils ont un verrouillage très fort avec iMessage, avec AirDrop, surtout parmi la génération Z. C'est donc une préoccupation croissante pour moi", a-t-il déclaré.



"Il se pourrait qu'à un moment donné, Apple détienne 80 % du marché global, ce qui ne laisserait pas assez d'espace aux fabricants de produits Android pour continuer à jouer ", a ajouté M. Pei.



Nothing a vendu plus d'un million de produits à ce jour dans le monde, ses oreillettes Ear (1) s'étant vendues à 600 000 exemplaires et le Phone (1) ayant atteint 500 000 expéditions. Si l'on en croit l'interview, Nothing ne veut pas lancer le Phone 1 mais probablement le Phone 2 aux USA.

L'entreprise s'attend à ce que ses revenus soient multipliés par plus de dix en 2022 - d'environ 20 millions de dollars en 2021 à une estimation de 250 millions de dollars cette année. Cependant, la firme perd encore de l'argent, ce qui, selon Pei, est en partie dû au taux de change.

Nous payons une grande partie de notre COGS [coût des marchandises vendues] en USD, mais nous gagnons de l'argent en livres, en euros, en roupies indiennes - donc tout s'est dévalué par rapport à l'USD. L'objectif est d'être rentable en 2024.

Pour mémoire, le Nothing (1) est l'un des rares modèles à se démarquer, notamment grâce à son système de LED à l'arrière qui permet d'avoir un certain nombres d'informations sans allumer l'écran.