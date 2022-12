PikPok annonce Into the Dead 3 sur mobile avec une vidéo !

Encore un jeu mobile qui fête son 10e anniversaire. Si cela peut paraître étrange pour quelque chose qui est finalement encore récent avec l'avènement des smartphones, les classiques sont de plus en plus nombreux. Au même titre que Temple Run, Candy Crush, Clash of Clans ou autre Angry Birds, Into the Dead, le runner à la première personne de PikPok, a fêté ses dix ans sur l'App Store.

Into the Dead 3 bientôt sur mobile

En plus d'avoir inauguré un nouveau genre en combinant le runner sans fin, si populaire sur mobile, avec une perspective à la première personne, Into the Dead a également apporté un énorme sens de l'atmosphère et de l'effroi qui a énormément plu. Cinq ans après sa sortie, la suite d'Into the Dead 2 est arrivée, apportant plus de complexité dans les mécaniques mais surtout une histoire et des personnages à part entière dans l'univers atmosphérique établi dans le premier jeu.



Aujourd'hui, PikPok a officiellement annoncé, via la vidéo teaser ci-dessous, qu'ils allaient poursuivre l'histoire et développer la saga avec une suite intitulée Into the Dead 3.

Ce jeu reprend la suite de l'histoire d'Into the Dead 2 et se déroule dix ans après les événements du jeu précédent. Il y aura de nouveaux personnages et des visages familiers qui reviendront, ainsi que de nombreuses nouvelles missions et, bien sûr, de nouvelles armes pour abattre les zombies qui ont envahi la société.



Une excellente nouvelle pour tous les amateurs de la série et qui vient sublimer la récente mise à jour du jeu original vue il y a quelques semaines avec des améliorations visuelles majeures et de nouvelles fonctionnalités.

Pour information, la franchise qui s'est étendue à de multiples plateformes, a connu plus de 150 millions de téléchargements au total. Un signe qui ne trompe pas.



Si vous n'avez encore jamais testé Into The Dead, foncez sur le second opus qui est pour le moment le meilleur titre :

Télécharger le jeu gratuit Into the Dead 2