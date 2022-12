Les images promotionnelles des Galaxy 23 ont fuité

Les dernières fuites concernant le Samsung Galaxy S23 nous montrent des images tirées des futures publicités, ainsi que de nouveaux détails techniques.



La série Galaxy S23 est probablement à un peu plus d'un mois de son lancement, l'occasion de prendre au sérieux les dernières informations publiées.

Voici les Galaxy S23

Grâce à plusieurs fuites passées, nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi ressemblera la gamme Samsung Galaxy S23. Les changements devraient être assez minimes, le S23 Ultra étant pratiquement identique au S22 Ultra, tandis que les appareils S23 standard verront une légère modification de l'appareil photo, et c'est à peu près tout.



Mais les gens de 91Mobiles ne se contentent pas de cela et viennent de publier une poignée d'images officielles de marketing qui nous donnent un aperçu des Galaxy S23 dans plusieurs coloris. Il y a une couleur rose/pourpre pour le Galaxy S23+, et une nuance verte unique pour le Galaxy S23 Ultra.

Pour la série Galaxy S22 de l'année dernière, Samsung a opté pour une couleur rose pâle pour la couleur de signature du S22/S22+, et un vert très profond pour l'Ultra. La gamme de cette année n'est pas vraiment un changement, mais les couleurs elles-mêmes sont très jolies.



En outre, Ahmed Quaider a publié quelques détails sur les prochains flagships de Samsung, y compris certaines spécifications d'affichage et des informations sur la batterie.



Apparemment, les trois appareils Galaxy S23 auront une luminosité maximale de 1 750 nits sur leurs écrans SuperAMOLED. De plus, Quaider affirme que le Galaxy S23 de base sera livré avec une batterie de 3 900 mAh, contre 3 700 mAh pour le S22. La charge reste à 25W. Le S23+, quant à lui, devrait passer de 4 500 mAh à 4 700 mAh. Et enfin, le S23 Ultra restera le même à 5 000 mAh, les modèles Plus et Ultra utilisant une charge de 45W. Les trois téléphones devraient également bénéficier d'un meilleur refroidissement.



Voilà tout ce que l'on sait sur les futurs concurrents des iPhone 14, et bientôt des iPhone 15 à venir en septembre prochain.

Fiche technique du Galaxy S23+

Spécifications clés

RAM 12 Go Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Caméra arrière 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP Caméra frontale 12 MP Batterie 4700 mAh Affichage 6,6 pouces (16,76 cm)

Général

Date de lancement 1er février 2023 (non officiel) Système d'exploitation Android v11 Hauteur 157,7 mm Largeur 76,1 mm Épaisseur 7,6 mm Couleurs Rose Imperméable Oui, résistant à l'eau (jusqu'à 30 minutes à une profondeur de 1,5 mètre), IP68 Robusteté Résistant à la poussière

Performance

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 CPU Octa core (3,2 GHz, Single core, Cortex X3 + 2,8 GHz, Quad core, Cortex A715 + 2 GHz, Tri core, Cortex A510) Architecture 64 bits Fabrication 4 nm Graphiques Adreno 740 RAM 12 Go

Affichage

Type d'affichage AMOLED dynamique Taille de l'écran 6,6 pouces (16,76 cm) Résolution 1440 x 3220 pixels Ratio 20:9 Densité des pixels 534 ppi Rapport écran/appareil 87,63 % Luminosité 1 750 nits Protection de l'écran Verre Gorilla Corning Affichage sans cadre Oui avec affichage à trous de perforation Écran tactile Oui, écran tactile capacitif, multi-touch Taux de rafraîchissement 120 Hz

Appareil photo

CAMÉRA PRINCIPALE Configuration de la caméra Quadruple Résolution 108 MP f/1.8, grand angle, caméra principale(longueur focale de 26 mm, taille du capteur 1,33", taille de pixel de 0,8 μm)10 MP, caméra périscope

10 MP, téléobjectif

Caméra ultra grand angle de 12 Mpx Mise au point automatique Oui, mise au point automatique de la détection de phase OIS OUI Flash Oui, Flash LED Résolution de l'image 12000 x 9000 pixels Réglages Compensation de l'exposition, contrôle ISO Modes de prise de vue Tir continu

Mode plage dynamique élevée (HDR) Caractéristiques de l'appareil photo Zoom numérique

Flash automatique

Détection des visages

Toucher pour se concentrer Enregistrement vidéo 1920x1080 à 30 ips CAMÉRA AVANT Configuration de la caméra Simple Résolution 12 MP f/2.2, Caméra principale

Batterie

Capacité 4700 mAh type Li-polymère Amovible Non Charge rapide Oui, rapide, 45 W USB Type-C OUI

Stockage

Mémoire interne 128 Go Mémoire extensible Oui, jusqu'à 1 To USB OTG OUI

Réseau et connectivité

Emplacement(s) SIM Double SIM, GSM+GSM Taille de la carte SIM SIM1 : Nano, SIM2 : Nano Assistance réseau 5G non pris en charge en Inde, 4G pris en charge en Inde, 3G, 2G VoLTE OUI SIM 1 Bandes 4G:

TD-LTE 2600(bande 38) / 2300(bande 40) / 2500(bande 41) / 1900(bande 39)

FD-LTE 2100(bande 1) / 1800(bande 3) / 2600(bande 7) / 900(bande 8) / 700(bande 28) / 1900(bande 2) / 1700(bande 4) / 850(bande 5) / 700(bande 13) / 700(bande 14) / 850(bande 18) / 850(bande 19) / 800(bande 20) / 1900(bande 25



GPRS:

DisponibleEDGE

:

Disponible SIM 2 Bandes 4G :

TD-LTE 2600 (bande 38) / 2300 (bande 40) / 2500 (bande 41) / 1900 (bande 39)

FD-LTE 2100(bande 1) / 1800(bande 3) / 2600(bande 7) / 900(bande 8) / 700(bande 28) / 1900(bande 2) / 1700(bande 4) / 850(bande 5) / 700(bande 13) / 700(bande 14) / 850(bande 18) / 850(bande 19) / 800(bande 20) / 1900(bande 25



GPRS:

DisponibleEDGE

:

Disponible Wi-Fi Oui, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Caractéristiques Wi-Fi Point d'accès mobile Bluetooth Oui, v5.1 GPS Oui avec A-GPS, Glonass Connectivité USB Dispositif de stockage de masse, charge USB

Multimédia

Haut-parleur OUI Prise audio USB Type-C

Capteurs