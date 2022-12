Le fournisseur Epistar voit une baisse de la demande en écrans miniLED

Cette baisse peut s'expliquer par le fait qu'Apple n'a pas encore renouvelé ses MacBook Pro 2021 qui étaient dotés d'un système de rétro-éclairage miniLED et des puces M1 Pro et M1 Max. Mais aussi parce que les rumeurs s'intensifient autour du passage à l'OLED de ces ordinateurs. Par exemple, la semaine dernière, Samsung aurait donné la priorité au développement d'écrans OLED à double couche qu'Apple prévoit d'utiliser dans les prochains modèles iPad Pro. Selon les analystes, Apple devrait annoncer le premier iPad Pro avec un écran OLED en 2024 , probablement avec les premiers MacBook Air OLED dans la foulée, ce qui a incité les fournisseurs de mini-LED à s'ouvrir à d'autres marchés. Enfin, Apple envisage également d'utiliser un panneau OLED dans le prochain iPhone SE 4 , chose que tous les iPhone à encoche ont depuis l'iPhone X, mais la société n'a pas encore arrêté son choix. LCD ou OLED, l'avenir nous le dira. Attendez-vous le passage à l'OLED pour acquérir un nouvel iPad ou MacBook ?

D'après les informations de DigiTimes , qui cite des sources industrielles au sein d'Epistar, la demande d'écrans mini-LED destinés aux appareils électroniques grand public est en baisse. À l'inverse, le plus grand fabricant de diodes électroluminescentes de Taïwan s'attend à ce que la demande d'écrans mini-LED destinés aux tableaux de bord et aux affichages pour les véhicules explose en 2023.

L'un des principaux fournisseurs de rétroéclairage mini-LED d'Apple, Epistar, affirme que la demande de composants pour les produits grand public diminue, ce qui n'est pas le cas pour d'autres secteurs. Voilà qui tombe à pic puisque la firme de Cupertino envisage de passer ses iPad et MacBook à la technologie OLED d'ici deux ans maximum.

