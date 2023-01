Seul le Mac mini M2 Pro est compatible avec les écrans 8K et 4K 240 Hz

Le Mac mini 2023 peut être relié à un écran 8K ou 4K 240 Hz. Cependant, il faudra obligatoirement opter pour une configuration M2 Pro, la puce M2 n'étant pas assez puissante selon les recommandations d'Apple.

Le top du top

Le nouveau Mac mini M2 est disponible à la vente depuis ce matin. Avant de passer par la case achat, il est important de bien connaître toutes les caractéristiques. Les premiers tests sont d'ailleurs en ligne. Pour cette version 2023, le support de la 8K est enfin de la partie et Apple a publié quelques conseils.



Uniquement avec la version M2 Pro, plus puissante et plus onéreuse, il est possible de relier son Mac mini à un écran externe 8K. Un type de moniteur assez rare sur le marché, mais qui a le mérite d'exister.



Autre possibilité, le connecter à un écran 4K avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Une configuration plus commune qui semble la bienvenue pour les joueurs, bien que ce ne soit pas la plateforme la plus réputée dans le domaine. Néanmoins, personne ne dit non à encore plus de fluidité pour la navigation.

Enfin, la fréquence de rafraîchissement variable (VRR) est également prise en charge. Une fois de plus, cette norme a pour objectif d'améliorer le transfert des images entre l'appareil et l'écran sur lequel il est rattaché.



Dernière recommandation de la part d'Apple, l'utilisation obligatoire d'un câble HDMI Ultra High Speed (UHS) 48 Gbit/s si vous avez l'intention d'utiliser l'un des deux types d'écrans évoqués ci-dessus. Ne pas oublier la norme HDMI 2.1 pour que tout fonctionne correctement.