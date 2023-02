Gurman : nouvel iMac avec puce M3 mais pas avant 2024

Apple va bien évidemment lancer un nouvel iMac. Cependant, Gurman affirme que cela ne sera pas avant 2024. La raison ? La sortie de la puce M3 est nécessaire, car elle serait au cœur de ce modèle.

L'iMac 24 pouces ne sera pas renouvelé cette année

Comme chaque dimanche, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg nous offre ses infos autour de l'univers d'Apple. Aujourd'hui, Gurman réaffirme qu'Apple n'a pas l'intention de lancer un nouvel iMac 24 pouces en 2023.



Apparemment, la pomme aurait pour idée d'attendre l'arrivée de sa puce M3 pour mettre en vente un nouveau modèle coloré. Une information qui confirme également qu'un iMac sous puce M2 ne verrait jamais le jour.

Pour rappel, la puce M3 devrait être gravée en 3 nanomètres contre 5 nm pour la puce M1. De quoi offrir des améliorations dans tous les domaines, que ce soit les performances générales ou la gestion énergétique.

Certaines rumeurs soulignent que cette nouvelle puce Apple Silicon sera intégré dans de nouveaux produits à la fin d'année. L'iMac 24 pouces M3 pourrait donc arriver avant noël, mais le printemps 2024 est bien plus probable. Pour info, l'iMac M1 est sorti en avril 2021.



En parlant d'iMac, l'iMac 27 pouces et l'iMac Pro sont, eux aussi, attendus par les fans de la marque. Depuis le passage à Apple Silicon, ces deux modèles n'ont plus refait surface. Cela pourrait évoluer dans les mois à venir même si les infos à l'heure actuelle sont assez minces.