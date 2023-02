Elon Musk trouvera un nouveau PDG pour Twitter d'ici la fin de l'année

C'était annoncé, Elon Musk ne restera pas le PDG de Twitter encore très longtemps. Cependant, il devrait occuper ce poste encore sur pratiquement tout 2023. Dans une feuille de route révélée, le milliardaire déclare qu'il pourrait être prêt à quitter son poste et à nommer un nouveau responsable "vers la fin de l'année".

Qui pour remplacer Elon Musk ?

Cela fait environ cinq mois que Musk a acquis Twitter pour 44 milliards de dollars et qu'il a endossé le rôle de président directeur général omniprésent. Depuis lors, Musk a dirigé les opérations et supervisé de nombreux chantiers de restructuration, ce qui a conduit à plus de 8 000 licenciements fin 2022. Depuis décembre, Musk est à la recherche d'une personne pour occuper le poste. Cependant, il semble que Musk ait une date limite à laquelle il aimerait trouver son remplaçant.

Lors d'un appel vidéo au cours du World Government Summit à Dubaï, Musk a déclaré : "Je dois stabiliser l'organisation et m'assurer qu'elle est financièrement saine et que la feuille de route des produits est clairement définie". Il a poursuivi en disant : "Je pense que vers la fin de l'année, ce serait le bon moment pour trouver quelqu'un d'autre pour diriger l'entreprise", selon Bloomberg.



Musk n'a pas donné d'indications sérieuses sur les personnes susceptibles d'occuper le poste à l'avenir. De même, nous ne savons pas si des discussions ont démarré avec des candidats potentiels. Toutefois, à la suite de son interview lors du sommet, Musk a posté une photo de son chien Floki avec une légende indiquant : "Le nouveau PDG de Twitter est incroyable."

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023



En décembre de l'année dernière, Elon Musk a lancé un sondage demandant à la communauté Twitter s'il devait se retirer de la tête de Twitter. Il a également affirmé de manière catégorique qu'il "se conformera aux résultats de ce sondage." Maintenant, il est probable qu'il savait que les résultats pencheraient en faveur de la recherche d'un PDG à temps plein et qu'il avait déjà prévu de se retirer.