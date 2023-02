Un concept de Mac mini M3 façon Mac Studio

Le design actuel du Mac mini a plus de dix ans, ce qui est une éternité de nos jours. C'est pourquoi un client d'Apple a imaginé ce à quoi pourrait ressembler un nouveau design si Apple s'inspirait du Mac Studio.



L'idée vient principalement de "Rickroller" sur le forum MacRumors, qui a partagé des images de base du concept qui emprunte au Mac Studio pour apporter des améliorations thermiques significatives au Mac mini. Ainsi, il serait encore plus performant et conviviale que le modèle actuel.

Une bonne idée

Alors que Jon Prosser s'était complètement trompé en partageant le design du futur Mac mini M1X il y a deux ans, ce dernier arborait un design de type "plexiglas", le Mac mini M2 d'Apple n'a pas esthétiquement évolué. Cependant, ses performances ont explosé, notamment en version M2 Pro.



Selon Ming-Chi Kuo, les futurs modèles Mac mini de 2024 auront exactement le même design que leurs prédécesseurs. Soit 14 ans avec le même look.



Le Mac mini présente actuellement un design unibody en aluminium argenté qu'Apple a introduit en 2010. Quant au Mac Studio, cette sorte de double Mac mini en hauteur, il pourrait ne pas être renouvelé d'après Mark Gurman de Bloomberg. Une situation qui nous ramène par exemple à l'iMac Pro qui n'a connu qu'une génération.



Si le Mac Studio est effectivement abandonné, un futur Mac mini pourrait être encore plus susceptible d'adopter le design du premier cité. Apple introduit souvent de nouveaux designs et de nouvelles fonctionnalités sur ses appareils haut de gamme avant de les décliner lentement sur les modèles plus abordables, comme le design industriel carré de l'iPad Pro 2018, qui a fini par dominer toute la gamme d'iPad de dernière génération lors de la sortie de l'iPad de 10e génération l'année dernière.



En attendant un éventuel changement de style, voici le concept de "Rickroller" (la majorité ne devrait même pas voir la différence) :