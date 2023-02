Sauvez Taylor dans le jeu Lifeline+ sur Apple Arcade

Comme annoncé en début de mois, le nouveau jeu Apple Arcade de ce vendredi 24 février est Lineline+, la version "plus" du jeu d'aventure narrative que l'on avait adoré à sa sortie sur App Store en 2015. Attention, il s'agit d'un jeu textuel, ne vous attendez pas à un moteur graphique décoiffant.

Si le succès de Lifeline est incontestable, certains joueurs ont même revu leur façon de vivre après cette expérience hors du commun. Un jeu captivant, provoquant une introspection, sans effets spéciaux ou autre fioriture, voilà comment on peut résumer Lifeline.

Lifeline est une histoire jouable à choix multiples de survie contre toute attente.



L'auteur acclamé Dave Justus (Fables: The Wolf Among Us) a tissé une histoire interactive captivante se déroulant à la suite d'un atterrissage en catastrophe sur la lune d'une exoplanète. Taylor est en situation de détresse, le reste de l'équipage est mort ou a disparu, et vous êtes la seule personne avec qui Taylor puisse communiquer.