La fonction de paiement Tap to Pay entre iPhone s'étend à Wix

Tap to Pay sur iPhone est maintenant disponible pour plus de 700 000 entreprises supplémentaires à travers les États-Unis, marquant une expansion majeure de la fonctionnalité. Une bonne nouvelle pour nos amis américains, mais qui va décevoir les entrepreneurs français qui attendaient avec impatience la sortie du concurrent de Square dans l'hexagone.

700 000 nouvelles entreprises éligibles

À partir d'aujourd'hui, les entreprises ayant une boutique en ligne construite sur la plateforme Wix.com peuvent accepter les paiements en personne grâce à la fonction Tap to Pay sur iPhone. Lancée en 2022, cette fonctionnalité permet d'effectuer des paiements sans contact d'un iPhone à l'autre, sans qu'aucun matériel supplémentaire (comme un terminal de paiement ou une caisse). Les entreprises comme Square ou Clover sont clairement en danger.

Au moment de passer à la caisse, le client peut appuyer sur son iPhone ou son Apple Watch, sa carte de crédit ou toute autre option de paiement sans contact sur l'iPhone du commerçant, et le paiement sera effectué en toute sécurité grâce à la même technologie NFC qu'Apple Pay. En même temps, Tap To Pay s'appuie sur la technologie Apple Pay.



Les entreprises peuvent accepter les paiements avec Tap to Pay sur iPhone en utilisant l'application Wix Owner sur l'iPhone XS et plus récent après avoir configuré la fonctionnalité.



Wix.com, concurrent de Wordpress et Shopify, a déclaré que plus de 700 000 boutiques en ligne utilisaient sa plateforme en 2021.