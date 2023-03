Apple a déjà plusieurs fournisseurs pour son modem 5G maison

Cette "concurrence" entre les deux entreprises est une bonne chose pour Apple, car les deux proposent une prestation de qualité , mais pas forcément au même tarif. Grâce à la révélation de ce rapport, Apple va pouvoir faire jouer la concurrence et motiver l'un comme l'autre à baisser ses prix pour obtenir la tarification la moins onéreuse. Travailler avec Apple, c'est à chaque fois l'assurance de voir son chiffre d'affaires considérablement augmenter grâce aux ventes d'iPhone, mais aussi des autres produits puisqu'on imagine que très rapidement après l'iPhone, la puce 5G d'Apple débarquera dans les iPad compatibles WiFi + cellulaires. L'iPhone SE de quatrième génération (dont le lancement est prévu en mars 2024) sera le premier produit Apple à être équipé d'un modem 5G interne. Bien que les performances relatives de la puce d'Apple et des modems de Qualcomm restent inconnues, l'entreprise devrait économiser de l'argent à long terme en adoptant une conception interne.

Dès qu'une nouvelle opportunité se débloque, les fournisseurs d'Apple sont beaucoup à répondre présents, il faut dire qu'avec la quantité astronomique d'iPhone vendu chaque trimestre, les commandes d'Apple sont très nombreuses pour remplir les stocks, ce qui assure un chiffre d'affaires spectaculaire . Pour le modem 5G qui intégrera bientôt les iPhone, Apple devra compter sur plusieurs fournisseurs partenaires qui s'occuperont de l'assemblage final de la nouvelle puce. L'entreprise taïwanaise TSMC (déjà très active sur le domaine des puces AX dans les iPhone) va collaborer avec Apple pour la fabrication du fameux modem 5G maison. Selon un rapport de Digitimes , deux entreprises nommées ASE Technology et Amkor Technology , sont "en concurrence" pour le conditionnement des puces modem. L'une comme l'autre travaillent déjà avec Qualcomm sur les modems 5G, elles possèdent chacune les équipes formées et les chaînes nécessaires dans leurs usines.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.