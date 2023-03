Une société d'analyse révèle que les professionnels sont fidèles à l'iPhone

L'iPhone est sans aucun doute le smartphone parfait pour une utilisation personnelle et professionnelle, iOS a été conçu dans ce sens et les millions d'applications disponibles sur l'App Store jouent un rôle majeur, quelle que soit votre activité sur l'iPhone. Il fut un temps où c'était le BlackBerry de RIM qui était le "roi" dans le monde professionnel, ce temps est bien loin puisqu’aujourd'hui, c'est Apple et son iPhone qui a le plus la cote avec les pros.

Les utilisateurs se disent plus fidèles avec l'iPhone qu'avec les smartphones Android

Une récente étude menée par AddictiveTips révèle que les iPhone sont les smartphones les mieux représentés dans le monde professionnel. Cette étude s'est basée sur un millier d'utilisateurs aux États-Unis et a posé des questions bien ciblées afin de comprendre les préférences et les besoins de chacun selon leur activité et domaine professionnel.



La sélection des participants à l'étude a été faite de manière aléatoire, il s'est avéré qu'après analyse des résultats, il y avait un 50/50, la moitié du côté d'Apple, l'autre moitié du côté des smartphones sous l'OS de Google. L'étude a révélé plusieurs statistiques intéressantes. Tout d'abord, 33% des managers sont plus susceptibles de posséder un iPhone et se disent plus à l'aise avec des collaborateurs qui utilisent aussi un iPhone.

94% des propriétaires d'iPhone ont affirmé leur volonté de vouloir rester à tout prix chez Apple contre 80% des utilisateurs de smartphones sous Android. Cette différence est impressionnante et montre que les utilisateurs d'iPhone sont plus fidèles à la marque qu'ils n'ont jamais été.



Autre statistique, les professionnels qui ont un iPhone passent en moyenne 2 semaines de plus par an devant leur écran que ceux qui travaillent avec un smartphone sous Android. Cela peut être dû à l'ergonomie de l'iPhone qui permet une utilisation plus efficace et plus rapide, surtout avec le nouvel iPhone 14 Pro.

L'étude a été menée dans une période où Twitter avait un avenir incertain sur l'App Store (avant que Tim Cook et Elon Musk discutent à l'Apple Park), la question suivante a donc été posée : "Resterez-vous fidèle à iOS si Twitter venait à disparaître de l'App Store ?" 60% ont répondu qu'ils préféreraient lâcher leur iPhone pour aller chez Android. L’attachement a quand même des limites !