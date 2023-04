Le documentaire sur Boris Becker est disponible sur Apple TV+

Un nouveau documentaire sur le joueur de tennis Boris Becker et sa vie mouvementée est disponible en streaming sur Apple TV+. Le programme se présente en deux parties nommé "Boom ! Boom : The World vs. Boris Becker" suit les hauts et les bas de la carrière de Becker, avec des interviews de Becker lui-même, de Novak Djokovic, de Björn Borg et d'autres encore. La première partie est baptisée "Triomphe", alors que la deuxième est tout aussi suggestive : "Désastre".

La vie de Boris Becker en images

Boris Becker s'est fait connaître dans les années 80, gagnant le surnom de "Boom Boom" pour son service rapide caractéristique. Il a remporté trois fois Wimbledon, ainsi que de nombreux autres titres du Grand Chelem, et a pris la place de tête de série numéro 1 mondiale en 1991.

Cependant, malgré une très belle carrière au plus haut niveau, tout ne s'est pas déroulé comme il le souhaitait et il a déclaré faillite en 2015. Becker sera plus tard condamné à une peine de prison pour avoir dissimulé des avoirs pendant la procédure de faillite au début de l'année 2022. Le documentaire comprend un accès exclusif à Becker pendant la période qui a précédé son passage derrière les barreaux. Aujourd'hui sorti de prison, Becker espère reprendre une carrière de présentateur et de coach.



Le documentaire est présenté en deux parties, chaque épisode durant deux heures. Il est réalisé par Alex Gibney. Regardez la bande-annonce :

Comment regarder le documentaire Boris Becker

Pour découvrir la vie du tennisman, vous aurez besoin d'un abonnement Apple TV+. Les nouveaux venus ont sept jours d'essai gratuit, alors que les autres doivent payer 6,99 € par mois. Vous pouvez regarder le service via l'application Apple TV disponible sur de nombreuses plateformes, notamment les appareils Apple (iPhone, iPad, Apple TV et Mac), Amazon Fire Stick, Roku, les téléviseurs intelligents, PlayStation, Xbox et autres. Vous pouvez également la regarder dans un navigateur web à l'adresse tv.apple.com.