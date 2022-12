Apple TV+ annonce un documentaire sur la légende du tennis Boris Becker

Apple TV+ a annoncé une nouvelle série documentaire en deux parties consacrée à Boris Becker, réalisée par le réalisateur oscarisé Alex Gibney ("Taxi to the Dark Side", "Enron", "The Armstrong Lie", "Going Clear") et le producteur oscarisé John Battsek ("One Day in September", "Searching for Sugar Man", "Hillsborough", "The Rescue").

La vie de Boris Becker mise en lumière

La série sans titre pour le moment a pour but d'explorer tous les aspects de l'homme qui est devenu une sensation du tennis après avoir remporté le championnat de Wimbledon à l'âge de 17 ans, avant de remporter 49 titres dans sa carrière, dont six tournois du Grand Chelem et une médaille d'or olympique, ainsi que sa vie personnelle très médiatisée et parfois tumultueuse.

Les cinéastes oscarisés ont eu un accès privilégié à Becker pendant plus de trois ans, jusqu'à la fin avril 2022, date à laquelle il a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir dissimulé des actifs et des prêts afin d'éviter de payer ses dettes. La série présente une série d'entretiens personnels avec Becker, dont une conversation exclusive avec le champion la semaine de sa condamnation, aux côtés de membres de sa famille proche et de stars du tennis, notamment John McEnroe, Bjorn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander et Michael Stich.



La série est une coproduction entre Ventureland, de Battsek, et Jigsaw Productions, de Gibney, de Lorton Entertainment, dont les projets comprennent également "Diego Maradona", nominé aux BAFTA Awards, et "Rooney", le récent documentaire de Matt Smith sur le grand joueur de football anglais Wayne Rooney.

Apple TV+ de plus en plus récompensé

