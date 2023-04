LEGO Bricktales arrive sur mobile en version payante

Si vous jouez sur PC ou consoles, peut-être connaissez-vous LEGO Bricktales, un puzzle qui a fait ses débuts l'année dernière. Et bien celui qui a reçu de nombreuses critiques élogieuses arrive bientôt sur mobile. En effet, Thunderful a annoncé que LEGO Bricktales arriverait sur iOS et Android dans le courant du mois.

LEGO Bricktales annoncé sur mobile

Regardez la bande-annonce de LEGO Bricktales sur mobile ci-dessous :

Pour avoir essayé la démo sur Steam, on peut dire que les développeurs ont su retranscrire l'esprit LEGO à merveille, tout en faisant en sorte que l'on accroche sur la durée avec des mises en scènes et des casse-têtes à résoudre pour avancer dans l'aventure.



Dans deux semaines, plus précisément le 27 avril, vous pourrez tester LEGO Bricktales sur mobile en tant que version premium. Si vous souhaitez y jouer dès le lancement, vous pourrez bientôt le précommander sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Le prix sera de 5,99 €, un tarif avantageux quand on le compare à ce qui est pratiqué sur PC, Switch, PlayStation et Xbox où il est vendu 29,99 €.



Avez-vous joué à LEGO Bricktales sur une autre plateforme ou allez-vous l'essayer sur iOS ou Android ?