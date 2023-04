ARM prépare son propre processeur pour épater la galerie

ARM serait en passe de réaliser un changement historique, passant de la conception à la réalisation de processeurs. Selon le Financial Times, la société britannique a chargé sa nouvelle équipe d'ingénierie des solutions, dirigée par Kevork Kechichian, ancien cadre de Qualcomm et concepteur des puces Snapdragon, de produire une démonstration pour présenter les capacités de ses produits. L'objectif apparent d'ARM avec ce projet est d'attirer de nouveaux clients avant son introduction en bourse très attendue dans le courant de l'année.

Une puce pour vanter le talent d'ARM

Le FT rapporte que la société a commencé à travailler sur le prototype il y a environ six mois. De nombreux cadres de l'industrie ont déclaré au journal que la conception résultante était "plus avancée" que n'importe quel semi-conducteur produit dans le passé. Le fait que de nombreuses sources extérieures à ARM aient parlé au Times de la puce interne semble indiquer que le prototype est en quelque sorte un secret de polichinelle au sein de l'industrie.

Sans surprise, ARM s'est refusé à tout commentaire. Selon nos confrères, l'entreprise n'a pas l'intention de vendre ou de concéder la conception du prototype à d'autres sociétés. Il n'est pas dans la nature d'ARM d'agir autrement, puisque le modèle commercial de l'entreprise repose sur l'octroi de licences d'utilisation de son architecture à d'autres sociétés. Plus de 500 entreprises, dont Apple, MediaTek et Qualcomm, utilisent des composants conçus par ARM dans leurs semi-conducteurs.



Il existe des segments du marché où ARM pourrait s'imposer. Dans le domaine des PC, par exemple, les composants ARM sont rares en dehors des ordinateurs Mac récents. Comme le note le Times, l'entreprise a mis en garde la semaine dernière les investisseurs contre un risque de "concentration significative" de ses activités. En 2022, les 20 clients les plus importants d'ARM représentaient 86 % de ses revenus. "La perte d'un petit nombre de clients clés pourrait avoir un impact significatif sur la croissance du groupe", a déclaré la société aux analystes.



Par ailleurs, le projet pourrait être une bonne chose pour les consommateurs. Selon le Times, l'équipe d'ingénierie des solutions d'ARM travaille également à l'amélioration des performances et de la sécurité des conceptions de l'entreprise. Ce travail se répercutera probablement sur les appareils que vous utilisez quotidiennement, les clients Apple en premier lieu. En effet, bien que proposant des puces personnalisées AXX sur iPhone, iPad et Apple TV, ainsi que MX sur Mac, Apple base l'essentiel de ses processeurs Apple Silicon sur l'architecture ARM. C'est le socle des produits de la marque américaine, avec les performances et l'efficacité qu'on leur connaît.