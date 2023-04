L'iPhone 15 Pro aurait un support Thunderbolt pour la vidéo

Une nouvelle information en provenance du compte @analyst941 explique que le prochain iPhone 15 Pro permettra de se connecter facilement à des accessoires Thunderbolt 3 très performants, comme des périphériques de stockage externes, des caméras, etc. Le but étant de cibler les vidéastes comme les Youtubers, TikTokers et autres influenceurs.

Voici ce qu'a partagé le leaker :

For example, a new cinematography feature that will allow live 4K Thunderbolt outputs to monitors while recording.



Essentially, you’ll have the phone with all the camera controls, connected to a monitor displaying live 4K camera footage without any controls; in 16:9.



