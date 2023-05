Samsung : l'utilisation de ChatGPT en interne est désormais interdite

Il y a quelques semaines, la direction de Samsung apprenait que plusieurs employés travaillaient quotidiennement avec ChatGPT afin de vérifier du code jugé sensible. Le problème, c'est que ChatGPT se sert des interactions avec ses utilisateurs dans le but de s'améliorer, ce qui signifie que les textes envoyés sont stockés sur des serveurs externes.

ChatGPT est interdit en interne chez Samsung

Selon un récent rapport de Bloomberg, Samsung a décidé de devenir plus stricte en interne en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle par ses équipes. L'entreprise estime que ChatGPT est dangereux pour la confidentialité des projets internes, l'IA a pour mission de récupérer un maximum d'informations pour s'améliorer et cela passe inévitablement par la sauvegarde des échanges sur des serveurs d'OpenAI.



Tout a commencé par des développeurs Samsung qui ont créé du code pour un projet, ils ont pris la décision de le mettre sur ChatGPT afin de vérifier si tout était bon et éventuellement l'améliorer pour aller plus vite. Le souci, c'est que la direction s'en est aperçue et a rapidement compris que cela pourrait poser un problème sur le long terme, car ce code était désormais entre les mains d'OpenAI et pourrait être réutilisé à l'avenir entre ChatGPT et un autre utilisateur.

Immédiatement, Samsung a déclenché une alerte interne avec l'envoi d'un document pour exprimer les inquiétudes de la direction quant à l'utilisation des intelligences artificielles par les employés de l'entreprise. À travers une courte explication sur ce qui se passe après l'envoi d'une requête à ChatGPT, la firme sud-coréenne a ouvertement interdit à ses employés d'utiliser n'importe quelle intelligence artificielle au travail.

L’intérêt pour les plateformes d’IA générative telles que ChatGPT s’est accru en interne et en externe. Bien que cet intérêt se concentre sur l'utilité et l'efficacité de ces plates-formes, il y a aussi des préoccupations croissantes concernant les risques de sécurité présentés par l'IA générative.



Nous vous demandons de respecter diligemment nos directives de sécurité et de ne pas le faire peut entraîner une violation ou une compromission des informations de l'entreprise entraînant des mesures disciplinaires allant jusqu'à la cessation d'emploi

Samsung a aussi déclaré dans le document vouloir créer un environnement sécurisé pour l'utilisation de l'IA générative afin d'améliorer la productivité et l'efficacité des employés. Les employés de Samsung pourraient donc prochainement avoir une intelligence artificielle maison pour avancer plus vite sur leurs projets.



Cette décision de Samsung rejoint celle de plusieurs banques de Wall Street, Bank of America, Citigroup ou encore JPMorgan Chase & Co, toutes ces entreprises ont exprimé, elles aussi, l'importance de ne plus utiliser ChatGPT ou l'un de ses concurrents dans le cadre professionnel.