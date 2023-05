Torchlight: Infinite lancé mondialement avec la saison "Cube de cupidité"

Avec les différentes bêtas fermées de Torchlight Infinite qui se sont étendues sur plusieurs années, ainsi que son statut de "bêta ouverte" sur mobiles et PC depuis l'automne dernier, il est quelque peu étrange d'annoncer le lancement d'un jeu qui est disponible pour presque tout le monde depuis un moment. Cependant, XD Network a travaillé assidûment pendant les bêtas pour prendre en compte les retours des joueurs et améliorer le jeu.

Tout ceci nous amène donc à la sortie officielle de Torchlight : Infinite sur iOS et Android, mais aussi sur PC. L'annonce coïncide avec la nouvelle saison du jeu, intitulée "Cube de cupidité", dont vous pouvez voir quelques détails dans la bande-annonce suivante :

La saison du Cube de cupidité apporte avec elle une nouvelle mécanique de jeu saisonnière, où vous pourrez gagner des cristaux en battant des ennemis, que vous pourrez ensuite dépenser avec le cube titré pour divers types de récompenses après la défaite d'un boss. La saison introduit également un nouveau héros nommé Évadé Bing ainsi qu'une palanquée de changements d'équilibrage, de corrections et d'ajustements de l'expérience globale.

Dans la nouvelle saison, les joueurs rencontreront le Cube de cupidité à chaque étape. En battant les monstres influencés par le cube, connus sous le nom de Malice Incarnations, les joueurs obtiendront des cristaux de désir. En dépensant une certaine quantité de cristaux de désir, les joueurs peuvent obtenir diverses récompenses du cube. Avec un peu de chance, les joueurs peuvent tirer le Cube du désir et recevoir des récompenses encore plus précieuses. Avec un peu d'avidité et de chance, il est possible de doubler les récompenses, mais si la chance n'est pas de votre côté, vous risquez de tout perdre.

La nouvelle saison introduit un talent de saison unique : Le Code de l'avarice. En modifiant la méthode du nœud de talent, les joueurs peuvent vivre une expérience de saison complètement différente : ils peuvent choisir de remplir toute la carte d'incarnations de Malice ou d'augmenter leur chance et de poursuivre le Cube de l'envie.

Un nouveau boss suprême, le Porteur de loi, a été ajouté à la nouvelle saison. En battant les incarnations de Malice, vous avez une chance de faire tomber le ticket nécessaire pour rencontrer le Porteur de loi : le Cube de désir. Bien que le Porteur de loi soit incroyablement puissant, les récompenses pour le vaincre sont assez substantielles.