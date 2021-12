Torchlight: Infinite : la beta fermée va débuter

Le jeu Torchlight ayant vu le jour en 2009 a connu un beau succès auprès des joueurs, notamment grâce à son concept de type hack 'n' slash se déroulant dans un univers médiéval-fantastique qui mélange magie et technologie. Votre but ? Explorer un donjon rempli de créatures pour amasser des trésors et faire face à Ordrak, un démon redoutable.

Disponible sur PC, macOS et Xbox 360, le studio Runic Games a fait le pari de réussir à proposer une équivalence sur nos mobiles. La belle nouvelle, c'est que nous avons de nouvelles informations sur Torchlight: Infinite et que la bêta fermée est sur le point de commencer. Le trailer :

La venue de Torchlight: Infinite sur mobiles se rapproche

Voilà déjà 5 ans que l'annonce a été faite : le studio Runic Games avait alors annoncé travailler sur l'arrivée de son RPG sur nos mobiles. L'année dernière, le développeur XD Inc. s'est associé à la société mère de Torchlight pour travailler sur le jeu.



Le concept sera le même, puisqu'on retrouvera un jeu de hack'n slash proposant des niveaux générés aléatoirement, dans lequel il faudra mettre la main sur des trésors et faire évoluer son personnage. Aujourd'hui, Torchlight : Infinite s'apprête à lancer une bêta fermée, et les fans ont la possibilité de s'y inscrire.



On a hâte !