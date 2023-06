La mise à jour majeure "Doomsday" de Dysmantle est disponible sur iOS

Annoncée la semaine dernière, l'énorme mise à jour de Dysmantle est désormais accessible sur iOS, et elle devrait également être disponible sur Android d'ici peu. Dysmantle, un RPG d'action en monde ouvert, avait été l'un des meilleurs jeux de 2022. Le DLC "Doomsday" est au cœur de cette mise à jour, mais celle-ci inclut également de nouvelles fonctionnalités telles qu'un scanner de monstres portable et un objet en forme de canard en caoutchouc, en plus de nombreux autres ajouts gratuits.

Les nouveautés de Dysmantle

Vous pouvez visionner la bande-annonce de Dysmantle Doomsday ci-dessous :

Toutes les nouveautés de Dysmantle 1.2.1 :

DLC Doomsday

Nouvelle zone de fin de jeu et quête associée à Crown. Après avoir atteint la capsule de sauvetage à Crown, retournez à la zone de l'héliport.

Nouveau jeu+ pour ceux qui atteignent le niveau 3 de l'Arche.

Une porte surréaliste peut être ouverte.

L'outil Pinceau peut être utilisé pour colorer les murs et les objets construits.

Scanner portable de monstres.

Le canard en caoutchouc vous empêche de vous noyer en vous téléportant sur le rivage.

Équilibrage du gameplay et ajustements

Diverses corrections de bugs

Alors que la mise à jour est désormais disponible sur la plupart des plateformes, sa sortie sur Nintendo Switch est prévue pour le 20 juin.

C'est quoi Dysmantle

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jouer, Dysmantle est un jeu de rôle d'action en monde ouvert qui se distingue par son interactivité complète. Votre mission principale consiste à vous échapper de l'île en détruisant tout sur votre chemin afin de collecter des matériaux, affronter des créatures, survivre, construire des abris, des armes, des tenues, cultiver des plantes, chasser des animaux, et bien plus encore. Le jeu propose également de nombreux défis sous forme d'énigmes, ainsi que des activités de pêche et de cuisine.

Avec autant d'activités et un mode coop à 4, une manette est d'ailleurs une bonne idée.



Le jeu de base Dysmantle est habituellement vendu au prix de 19,99 € sur consoles et PC. La version iOS est généralement proposée au prix de 10,99 €, sauf avec la promotion actuelle à 5,99 euros. Le nouveau DLC "Doomsday" est disponible au prix de 4,99 € sur les appareils mobiles.



Si vous avez aimez Stardew Valley et Space Marshals, foncez !

Télécharger DYSMANTLE à 5,99 €