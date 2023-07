Pour le prix de 10 Vision Pro, craquez pour l'édition or de Caviar

Si l'Apple Vision Pro n'est pas donné (et toujours pas disponible), attendez de voir ce que donne la version d'un préparateur russe. Si vous avez 40 000 $ qui dorme sur un compte, lisez la suite de l'article.

Une édition Caviar du Vision Pro

Vous trouvez que les 3 499 $ demandés pour l'Apple Vision Pro ne sont qu'une broutille et vous cherchez à alléger quelque peu votre porte-monnaie ? Alors l'édition spéciale de Caviar avec sa finition en or est pile ce qu'il vous faut.

Caviar, la société qui avait déjà proposé notamment un AirPods Max Pure Gold à plus de 100 000 euros, espère que les 24 modèles cette édition limitée du Vision Pro seront rapidement vendus grâce à des inspirations "hautes coutures".

S'inspirant des meilleurs accessoires de mode, tels que les lunettes flip-up de Tom Ford et les masques de ski Gucci, [Caviar] a transformé l'Apple Vision Pro en un summum de technologie et de style. Un appareil visionnaire offre non seulement des fonctionnalités avancées, mais se présente également comme une œuvre d'art, se fondant parfaitement dans votre espace personnel.

Techniquement, le casque reste un Vision Pro, mais tout ce qui était en métal argenté sur les prototypes d'Apple est désormais orné d'or massif. Même la sangle arrière n'est plus seulement en cuir ; elle est maintenant fait de "cuir Connolly, réputé pour sa nature délicate mais durable".

Ce cuir légendaire, fourni à la cour royale britannique et à Rolls-Royce, garantit une expérience indulgente pour le propriétaire de l'appareil.

La société russe souligne également qu'avec sa version, le Vision Pro donne plus que jamais la priorité à la confidentialité, en particulier en ce qui concerne ce que les gens autour peuvent voir.

Alors que la réaction du public à l'affichage des yeux du propriétaire sur l'écran externe a été mitigée, Caviar a introduit une solution innovante. Avec la version Caviar, les utilisateurs ont désormais un contrôle total sur leur vie privée, ce qui leur permet de décider quand se révéler.

Pour cela, l'Apple Vision Pro by Caviar dispose d'un couvercle rabattable. En somme, il s'agit d'un casque de protection de soudeur avec une visière rabattable, mais à prix délirant. En effet, toute cette "attention portée aux détails" et "un confort et un luxe inégalés" a un coût. Pour être précis, Caviar a ouvert les commandes à 39 900 $.



Bien évidemment, l'entreprise ne pourra pas livrer ses modèles avant la sortie officielle du Vision Pro. Ainsi, les livraisons ne commenceront qu'à l'automne 2024...



Petit détail qui a son importance, le poids du Vision Pro, déjà préoccupant selon certains tests, est ici largement revu à la hausse car "il faut plus de 1,5 kg d'or 18 carats pour orner l'accessoire" !