Little Big Robots fait honneur à War Robots sur mobile

Annoncé l'an dernier, le dernier opus dans l'univers de War Robots est disponible pour tous sous le nom de Little Big Robots. Le tout nouveau jeu de tir mobile présenté par MY.GAMES et développé par les gars de Pixonic, est désormais disponible sur l'App Store et Google Play à travers le monde. C'est la troisième création dans l'univers War Robots et elle promet une expérience unique combinant accessibilité et profondeur.

Little Big Robots est enfin disponible

Little Big Robots a été développé par une équipe dédiée au sein de Pixonic, composée à la fois de développeurs du jeu original War Robots et de nouveaux talents. À peine sorti, le jeu de shoot annonce déjà de nouvelles fonctionnalités, de modes de jeu innovants et de robots inédits dans de futures mises à jour.

Little Big Robots apporte une nouvelle perspective au genre des jeux de tir multijoueurs bien établi en dévoilant des robots familiers sous un angle plutôt original. C'est un jeu qui se distingue par son style et son ambiance uniques. Tandis que les précédents titres de la franchise, War Robots et War Robots: Frontiers, proposent un univers de science-fiction sérieux, Little Big Robots se veut plus décontracté et lumineux. Il est conçu pour satisfaire tous les types de joueurs et offre la possibilité de jouer entre amis, en famille ou avec des compétiteurs du monde entier. En clair, petits et grands vont se régaler !



Dans Little Big Robots, les robots dépassent le rôle traditionnel de simples machines de combat. Bien qu'adorables et attachants, ils restent toutefois des machines géantes armées jusqu'aux dents. Avec différentes catégories, comme les bipèdes, les quadrupèdes et les volants, vous retrouverez certains robots familiers du premier War Robots, ainsi que de nouvelles créations "Meca" intéressantes.



La construction joue un rôle central dans la franchise War Robots, et Little Big Robots perpétue cette tradition Chaque robot du jeu possède des compétences spécifiques et peut être équipé de divers types d'armes : fusils à pompe, mitrailleuses, grenades, roquettes, et bien plus encore. Cette variété permet de créer une multitude de configurations différentes. Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq robots différents pour chaque affrontement.

Le jeu propose également une gamme de modes de jeu adaptés à tous les niveaux, que vous préfériez jouer en solo ou en duo, participer à des combats 4 contre 4 ou tenter votre chance dans le tout nouveau mode Battle Royale, une innovation pour la franchise War Robots. Décidément, les Fortnite, PUBG et autre Apex Legends ont donné des idées aux jeux de tir.



D'ailleurs, comme dans les opus cités, chaque carte regorge de passages secrets et de couvertures destructibles. Les compétences tactiques des joueurs sont mises à l'épreuve : détruire des murs, tirer depuis des hauteurs et se dissimuler dans les buissons. Cependant, l'accent est mis sur l'amusement et le plaisir, de quoi motiver les novices et les jeunes en général.



Bref, un bon petit jeu pour toute la famille, joli, accessible et évolutif. Disponible sur iOS et sur Android.

Télécharger le jeu gratuit Little Big Robots