Apple soutient un projet de loi sur l'empreinte carbone des sous-traitants

En matière d'environnement, Apple se pose là. La société qui a fait de ce point, ainsi que de la confidentialité des données de ses clients, un véritable marqueur de différenciation, a apporté son soutien à un nouveau projet de loi californien qui obligerait les entreprises à fournir davantage d'informations sur les émissions de gaz à effet de serre de leurs partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Dans une lettre adressée aux législateurs locaux, la société dirigée par Tim Cook a déclaré qu'elle était "très favorable à la divulgation d'informations sur le climat afin d'améliorer la transparence et de faire progresser la lutte contre le changement climatique".

Apple veut que tout le monde produise "vert"

La lettre a été envoyée par Mike Foulkes, directeur des affaires gouvernementales locales et nationales d'Apple, au sénateur de l'État de Californie Scott Wiener. M. Wiener est l'un des législateurs à l'origine du projet de loi 253 du Sénat californien. Ce projet de loi exigerait que les entreprises générant plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires "communiquent publiquement à l'organisation chargée de rendre compte des émissions". Le sénateur a partagé sur X une copie intégrale de la lettre de soutien d'Apple au projet de loi.

Comme le rapporte CNBC, la lettre d'Apple est sans équivoque :

Tout au long de notre parcours environnemental, nous avons souligné l'importance des mesures et des rapports pour nous aider à comprendre notre impact. Nous sommes très favorables à la publication d'informations sur le climat afin d'améliorer la transparence et de faire progresser la lutte contre le changement climatique, et nous vous sommes reconnaissants de votre rôle moteur dans la publication d'informations complètes sur les émissions.





Au cours des dix dernières années, Apple a modélisé, mesuré et communiqué volontairement ses émissions de carbone, en s'efforçant d'améliorer la précision de son empreinte et d'accroître l'ambition de ses objectifs. Les efforts déployés au fil des ans sont présentés dans un rapport environnemental annuel complet qui décrit nos efforts en matière d'environnement, notamment nos efforts pour réduire notre empreinte carbone, les stratégies visant à remédier à notre impact sur le climat et les progrès réalisés en vue d'atteindre notre objectif de neutralité carbone.

Le projet de loi se concentre spécifiquement sur ce que l'on appelle les émissions "Scope 3", qui proviennent de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise. Les entreprises californiennes sont déjà tenues de communiquer certaines données relatives à leur empreinte carbone, et ce projet de loi élargirait encore ces exigences pour y inclure les données du champ d'application 3, celles qui concernent les sous-traitants qui sont à la manoeuvre dans les usines.

Apple reconnaît que les émissions du champ d'application 3 sont plus difficiles à suivre que celles des deux premiers niveaux. Les premières comprennent les émissions "provenant de sources appartenant à une organisation", tandis que les secondes sont les émissions de gaz à effet de serre générées par une entreprise qui achète de l'électricité, chauffe et refroidit des bâtiments, et bien d'autres choses encore. Autrement dit, l'entreprise est directement responsable de ces deux points.

Dans un souci d'exactitude et de transparence, nous sommes convaincus que les informations sur les émissions de carbone des entreprises devraient inclure leurs émissions de type 3. Bien que ces émissions soient difficiles à mesurer, elles sont essentielles pour comprendre l'ensemble des impacts climatiques d'une entreprise.

Nous reconnaissons qu'il existe une incertitude inhérente à la modélisation des émissions de carbone, principalement en raison du manque de données. Les émissions du champ d'application 3, en particulier, impliquent des hypothèses éclairées et une modélisation complexe. Nous pensons cependant que nos rapports attestent de la faisabilité d'une modélisation, d'une mesure et d'une déclaration raisonnables des trois types d'émissions, y compris les émissions du champ d'application 3, qui représentent l'écrasante majorité de l'empreinte carbone de la plupart des entreprises et qu'il est donc essentiel d'inclure.

Une initiative qui va dans le sens de l'histoire, et qui ne devrait pas plaire à une partie des concurrents déjà bien embêtés pour tenter de concurrencer la firme à la pomme. Rappelons qu'Apple a fait le point sur ses objectifs environnementaux en avril dernier. En ce qui concerne les émissions globales de l'entreprise, Apple est déjà neutre en carbone. Elle utilise 1,5 gigawatt d'électricité renouvelable dans le monde entier pour alimenter tous ses bureaux, centres de données et magasins. L'objectif de l'entreprise est de rendre sa chaîne d'approvisionnement totalement neutre en carbone d'ici à 2030.