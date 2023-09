Le nombre de cycles de la batterie enfin disponible dans les paramètres de l'iPhone 15 ?

Preuve à l'appui, un twittos affirme qu'Apple a ajouté de nouvelles données sur la batterie directement dans l'iPhone 15. Bien cachées, elles permettent entre autres de connaître le nombre de cycles de recharge de la batterie d'un iPhone.

Selon les informations de @Tech_Reve, Apple a ajouté le nombre de cycles de la batterie sur les iPhone 15. Une information qui permet de savoir combien de fois l'iPhone a été rechargé après avoir atteint un niveau de batterie faible.



Une donnée à retrouver dans la section Paramètres > Général > Informations en bas de page dans une nouvelle section Batterie. D'ailleurs, deux nouvelles informations sont également présentes ici, à savoir la date de production et la durée d'utilisation initiale.

Des chiffres complémentaires au pourcentage de l'état de santé de la batterie qui indique le moment auquel il faut la remplacer. Sans oublier le nouveau réglage unique à l'iPhone 15 qui permet de bloquer la recharge au-dessus de 80 %. De quoi allonger la durée de vie de la batterie selon Apple.



Pour rappel, la pomme estime qu'il est possible de recharger son iPhone de 0 % à 100 % (charge complète) au minimum 500 fois avant d'envisager de passer en dessous du seuil critique de 80 %. Il sera désormais possible de le constater sur iPhone 15.

Breaking News! Starting from the iPhone 15 models, you can now check the production date, initial usage time, and cycle count of the mobile phone battery in [Settings] - [General] - [About This Device]. pic.twitter.com/tHu7LBenDL