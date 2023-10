L'app Google ajoute le remplissage automatique des mots de passe sur iOS

À l'occasion du mois de la sensibilisation à la cybersécurité, Google lance un trio de nouvelles fonctionnalités dans ses applications iOS et Android, dont la possibilité de remplir automatiquement les mots de passe. Cette nouveauté fait suite à l'invitation à configurer des clés d'accès à votre compte Google, annoncée en début de semaine par la firme américaine. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'appareils Apple qui ne jurent que par Google. Oui, ils ont le droit.

Google facilite l'accès à vos mots de passe

Sur l'iPhone et l'iPad, le gestionnaire de mots de passe Google est évidemment intégré à l'application Google, qui permet de consulter les informations d'identification enregistrées au sein des services du géant de Mountain View.

La prise en charge de la fonction "Autofill", qu'Apple propose depuis longtemps sur Safari, permet de saisir très facilement mots de passe enregistrés dans d'autres applications et sur d'autres sites web. L'option de saisie apparaîtra dans la ligne de suggestions du clavier et nécessitera une confirmation par le visage ou l'empreinte digitale. Un peu comme pour le remplissage automatique des codes à usage unique amélioré sur iOS 17.



Si Chrome peut déjà faire cela, cette nouveauté est principalement destinée à ceux qui utilisent Safari pour iOS mais qui sont dans l'écosystème de Google avec différents appareils et comptes.



Pour configurer cette option, allez dans l'application Réglages > Mots de passe > Options de mot de passe. Sélectionnez "Google", qui apparaîtra à côté de l'option par défaut "Mots de passe et trousseau iCloud". Assurez-vous d'avoir mis à jour la dernière version sur l'App Store, la numéro 285.1 minimum.

Télécharger l'app gratuite Google