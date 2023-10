Apple diffuseur de la NBA ? La rumeur devient sérieuse !

Avec l’achat des droits de diffusion de la Major League Soccer (MLS), Apple a montré au monde entier son intérêt pour les événements sportifs en direct. Face au succès du Pass MLS, l’entreprise a très envie de passer au niveau supérieur en diffusant les rencontres d’une autre ligue professionnelle très importante… la NBA.

Apple x NBA, ça se précise

Depuis quelques années, Apple se fraye un chemin dans le monde de la diffusion sportive en streaming. Après avoir acquis les droits de diffusion de la Major League Soccer pour une décennie et offert aux fans de baseball des rencontres via Friday Night Baseball pendant deux saisons, la firme de Cupertino semble désormais avoir des vues sur la NBA.



Apple avait déjà manifesté un intérêt pour le monde du sport, mais a perdu face à YouTube la course à la diffusion du NFL Sunday Ticket. Cependant, cela n’a pas découragé le géant californien qui semble toujours désireux de proposer un forfait de streaming pour la NBA. Un rapport du Wall Street Journal mentionne des négociations en cours entre la NBA et ses partenaires de diffusion, parmi lesquels figure Apple, même si, à ce stade, les avancées semblent mineures.

La situation actuelle de la NBA en matière de droits de diffusion est intéressante. Avec ESPN et TNT disposant jusqu’en avril 2024 pour décider de leurs futurs forfaits, ces chaînes réfléchissent à des offres réduites pour environ 165 matchs diffusés à l’échelle nationale. Si elles optent pour des forfaits plus restreints, cela pourrait ouvrir des portes à des géants du streaming comme Amazon et Apple.



Un autre élément à prendre en compte est l’envie croissante du public pour des forfaits de streaming axés sur les équipes locales, en remplacement de l’offre de Bally Sports. La combinaison des droits de diffusion nationaux et locaux semble être une voie prometteuse pour l’avenir. D’autant plus que la situation financière précaire de Diamond Sports pourrait encourager la NBA à regrouper plus rapidement ses droits de diffusion.