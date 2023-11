Apple publie le firmware 6B32 pour les AirPods Pro 2

1 com

Peu après la mise à jour des écouteurs Beats, Apple propose une nouvelle mise à jour du firmware pour les AirPods Pro 2, valable pour le modèle Lightning et le nouveau modèle USB-C. La version 6B32 remplace la 6A305 introduite en octobre.

Pas de nouveauté

Apple ne fournit pas de notes de version, il n'y a donc pas de nouvelles fonctionnalités. il s'agit probablement d'améliorations techniques et de correctifs suite à la grande mise à jour publiée en même temps qu'iOS 17.



iOS 17 a ajouté plusieurs nouveautés pour les AirPods Pro 2, telles que l'Audio adaptatif (qui combine l'ANC et la Transparence), la détection des conversations (qui abaisse le volume de la lecture et réduit les bruits de fond lorsqu'on vous parle), le volume personnalisé (qui ajuste les niveaux sonores en fonction du bruit ambiant), la pause du micro d'un simple tap ou encore la possibilité d'appeler Siri sans dire "Hey" en anglais.

Comment mettre à jour ses AirPods Pro ?

Apple n'a toujours pas spécifié comment installer une mise à jour sur les AirPods, mais le micrologiciel est récupéré par Bluetooth lorsque les AirPods sont connectés à un appareil iOS. Le fait de placer les AirPods dans leur étui, de les connecter à une source d'alimentation, puis de les coupler à un appareil iOS ou à un Mac devrait forcer la mise à jour.



Vous pouvez vérifier le micrologiciel de vos AirPods dans l'application Réglages > AirPods (lorsqu'ils sont connectés à l'iPhone.



Le firmware du jour ne concerne que les AirPods Pro 2 Lightning et les AirPods Pro 2 USB-C.