Amazon Prime Video s'associe à MrBeast pour "le plus grand jeu télévisé de l'histoire"

Dans une quête constante de programmes originaux de qualité, Amazon Prime Video vient peut-être de toucher le gros lot avec une collaboration de taille. Le géant du streaming a conclu un accord avec le célèbre YouTuber MrBeast pour produire un jeu télévisé qui promet de marquer l'histoire. Au programme, plus de 1000 participants et une cagnotte colossale qui devrait motiver beaucoup de monde à atteindre la victoire !

Prime Video x MrBeast

Amazon Prime Video s'est lancé dans un projet d'émission de jeu télévisé d'une ampleur jamais vue. Baptisée "Beast Game", cette émission sera le fruit d'une collaboration avec Jimmy Donaldson, mieux connu sous le nom de MrBeast. Avec ses 245 millions d'abonnés, MrBeast est actuellement l'un des créateurs de contenu les plus suivis sur YouTube à l'échelle mondiale.



"Beast Game" se distinguera par son budget considérable et un concept qui promet de révolutionner le monde des jeux télévisés. Avec plus de 1 000 candidats en lice pour un prix inouï de 5 millions de dollars, cette émission visera non seulement à établir de nouveaux records mondiaux, mais aussi à offrir une expérience télévisuelle sans précédent. Les informations divulguées par Deadline précisent que l'association entre Amazon Prime Video et MrBeast était prévue depuis un petit moment.

Prime Video et les YouTubers, une histoire d'amour qui ne date pas d'hier

Amazon Studio n'en est pas à sa première collaboration avec des figures emblématiques de YouTube. En France, la plateforme a déjà travaillé avec des noms tels que Squeezie, McFly et Carlito, Michou, Inoxtag et Seb La Frite. Avec ces collaborations, Amazon cherche à capter l'attention du jeune public afin de générer de nouvelles souscriptions et gonfler rapidement sa part de marché dans le secteur du streaming. Du côté des YouTubers, ce type de partenariat est tout aussi avantageux, car les contrats doivent être très généreux et ils gagnent en termes de visibilité auprès d'un public qui n'aurait peut-être pas été regarder leurs vidéos sur YouTube d'eux-mêmes.

MrBeast assure que ce sera une émission impressionnante

MrBeast promet que "Beast Game" se positionnera comme le plus grand jeu télévisé jamais conçu. Le nombre record de participants et le montant phénoménal du prix en jeu permettent de différencier Beast Game des autres jeux télévisés qu'on peut voir sur des chaines TV en direct.

Ce sera le plus grand jeu télévisé de l'histoire, avec le plus grand nombre de participants à une émission de jeux jamais eu, avec le plus grand prix en argent de l'histoire. C'est comme nos vidéos normales, mais juste 20 fois mieux [...] J'ai un budget plus important. L'argent n'est pas une contrainte.

Pour l'instant, aucune date n'a été communiquée concernant la disponibilité de Beast Game sur Prime Video, on peut toutefois espérer que l'émission débarque en France et dans le reste du monde au cours de cette année.

Big news gamers I’m going to be filming the largest game show in history and releasing it on Prime Video! Over 1,000 contestants, $5,000,000 prize, and many other world records.. I’ll reveal more later this year but let’s just say, it’s gonna be an insane show :D — MrBeast (@MrBeast) March 18, 2024

Télécharger l'app gratuite Amazon Prime Video