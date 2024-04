Apple signe avec Shutterstock pour entrainer son IA en images (màj : Photobucket aussi)

Apple n'entend pas se laisser distancer sans broncher dans la course à l'intelligence artificielle. Pour rattraper son retard, la firme discute avec Google et Baidu, tout en développant sa propre technologie. Afin d’entrainer ses modèles, la firme a signé avec de grands médias pour le contenu textuel, et désormais avec Shutterstock pour la partie graphique.



Selon Reuters, Apple chercherait également à conclure un accord similaire avec Photobucket pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle.

Apple s'associe à Shutterstock

L'essor de l'IA a redonné un certain élan aux bases de contenu, après les déboires des sociétés comme OpenAI qui ont d'abord formé leurs modèles en récupérant des données sur le web. Ils se sont rapidement confrontés à des plaintes en pagaille pour violation des droits d'auteur.

Apple n'a pas souhaité emprunter ce chemin et se rapproche des grands noms de chaque secteur. Selon Reuters, la firme de Cupertino a conclu un accord de licence pour des millions d'images appartenant à Shutterstock, un site de photos et de vidéos très prisés par ceux qui cherchent à illustrer une maquette, un produit, un site ou autre.



Le montant de l'accord se situe entre 25 et 50 millions de dollars et aurait été signé fin 2022, juste après le lancement de ChatGPT. Apple a apparemment fait la même chose que Meta, Google et Amazon, avant de discuter avec des éditeurs de presse pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle avec leurs articles.



Signe de l'importance prise par l'acquisition de contenu pour l'IA, le New York Times affirme que Meta a même envisagé de racheter un éditeur de livres comme Simon & Schuster.



Pour en revenir au sujet du jour, certains disent que l'AI d'Apple dépasserait considérablement chatGPT-4. Il faudra surveiller cela de près.

Apple prépare son arrivée dans le "game"

Bien qu'Apple soit considérée comme très en retard en matière d'IA, l'entreprise travaille activement en coulisse. Avec iOS 18 à venir en juin (en bêta), Tim Cook devrait montrer au monde entier qu'Apple reste à la pointe avec de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Mais plutôt que d'accumuler des termes pompeux comme Samsung, Apple entend proposer des fonctions utiles à ses clients dans Messages, Photos, Plans, Raccourcis et plus encore. La mise à jour de l'iPhone sera la plus importante de l'histoire selon plusieurs sources, et elle pourrait enfin changer le design général.



iOS 18 sera officiellement annoncé lors du traditionnel keynote d'ouverture de la WWDC 24, dont le coup d'envoi est prévu pour le 10 juin à 19 h. On y découvrira aussi iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15 et autre visionOS 2.

Télécharger l'app gratuite Shutterstock