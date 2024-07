Pas de Mac Mini 3, Apple passerait direct au Mac Mini M4

Apple aurait apparemment prévu de sauter le Mac Mini M3 au profit d'un rafraîchissement avec la puce M4 dès la fin 2024. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino aurait privilégié d'autres appareils basés sur la génération M3, repoussant ainsi le "mini" à plus tard, comme elle le fît pour l'iMac qui est passé de la M1 à la M3.

Le Mac mini M4 directement

Dans la dernière édition de sa lettre dominicale, outre iOS 18, notre ami journaliste pour Bloomberg explique qu'il ne s'attend pas à ce qu'Apple rafraîchisse le Mac mini avec des puces M3. La dernière mise à jour du Mac mini remonte à janvier 2023, avec notamment les options de puces M2 et M2 Pro. Parmi les autres nouveautés, il y avait la prise en charge du Wi-Fi 6E avec un routeur compatible et Bluetooth 5.3, ainsi que deux ports Thunderbolt 4 supplémentaires et un port HDMI 2.1 pour les configurations "Pro".

Ce n'est pas la première fois que l'on évoque l'impasse d'Apple sur le Mac mini M3. Gurman a précédemment déclaré que Tim Cook prévoyait de sortir de nouveaux modèles de Mac mini avec des puces M4 et M4 Pro "entre la fin de 2024 et le début de 2025". Finalement, ce serait dès cette année, ajoutant qu'il n'y a pas assez de "place pour que les modèles M3 sortent d'ici là".

Cette décision, si elle se confirme, ne serait pas une première puisque, comme nous le disions plus haut, l'iMac a ignoré la puce M2, passant de la M1 fin 2020 à la M3 fin 2023.



L'idée est d'offrir un vrai bond en matières de performances. Les rumeurs évoquent une partie neuronale bien plus poussée, idéale pour le traitement des algorithmes d'intelligence artificielle, mais aussi la partie jeux avec un GPU toujours plus efficace. La gravure serait pourtant toujours en 3 nm, comme la série M3, mais avec un procédé plus abouti. On s'attend également à ce que le Mac Pro fasse l'impasse sur la puce M3, passant directement à un processeur M4 Ultra.