Le superbe Cassette Beasts s'affiche sur l'App Store !

Le mois dernier, Cassette Beasts a été annoncé sur mobile. Cette fois, l'éditeur Raw Fury et les développeurs de Bytten Studio ont lancé les précommandes du jeu sur l'App Store, tout en confirmant que le mode multijoueur arrivera le mois prochain sur PC et console. Génial sur Switch et Steam Deck, Cassette Beasts devrait être au moins aussi bon sur iPhone et iPad, mais aussi Android. Pour le moment, la date de sortie est fixée au 4 juin du côté d'Apple, le Play Store n'étant pas encore concerné.

Découvrez le jeu Cassette Beasts

Collectionnez les monstres fabuleux pour prendre leur forme dans ce RPG en monde ouvert aux combats au tour par tour. Combinez deux formes de monstre à l'aide du système de fusion de Cassette Beasts pour donner naissance à des créatures uniques!

Si vous n'avez pas encore joué à Cassette Beasts, regardez la vidéo de gameplay de ce RPG de collection de monstres très réussi :

Notre avis sur Cassette Beats

Nombreux sont les jeux de collection de monstres façon Pokémon, mais peu parviennent à capter le joueur sur la durée. Justement, après le bon Coromon l'an passé, voici Cassette Beasts, un titre aussi beau qu'agréable à l'oeil. Il s'agit d'un excellent RPG en mode ouvert ponctué de combats au tour par tour. Ne vous fiez pas à son style rétro enfant, Cassette Beats est bien plus profond qu'il n'y parait.



Les nombreuses bestioles, la direction artistique, les combats ou encore la liberté d'exploration font de Cassette Beasts l'un des meilleurs jeux du genre. Pour l'avoir testé sur Switch, malgré quelques soucis techniques certainement dus à l'âge de la console, on ne peut que saluer le travail des développeurs. Que ce soit à l'écran tactile ou avec une manette physique, on ne voit pas le temps passer, d'autant qu'il est à la fois accessible et exigeant. Mention spéciale à bande-son qui nous reste dans la tête.

Acheter Cassette Beats

Sur PC et consoles, Cassette Beasts est vendu au prix de 19,99 €, le DLC "Pier of the Unknown" requiert 6,99 € et le pack cosmétique cosplay au prix de 1,99 €. Sur iOS, l'App Store affiche un prix de 6,99 € pour le déverrouillage du jeu complet, alors que le DLC est à 2,99 € et le Cosplay Pack à 0,99 €. Les prix sur mobile sont bien plus intéressants, comme souvent.

Télécharger le jeu Cassette Beasts