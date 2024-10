Les paiements alternatifs arrivent aussi sur visionOS

La loi antitrust de l'Union européenne, la Digital Markets Act (DMA), est entrée en vigueur au début de l'année en France et dans les vingt-six autres pays membres, forçant Apple à apporter des modifications importantes à l'App Store. Parmi les changements, on trouvait notamment la possibilité offerte aux développeurs de proposer d'autres options de paiement dans leurs applications, ainsi que de créer des magasins d'applications.



Alors que le Vision Pro arrive en Europe, Apple vient de confirmer que des options de paiement alternatives seront également disponibles sur l'App Store de visionOS.

Après l'iPhone et l'iPad, le Vision Pro

La nouvelle a été confirmée par Apple sur son site web dédié aux développeurs. La société américaine indique que les développeurs travaillant sur des applications visionOS auront désormais la possibilité de vendre du contenu dans leurs applications en utilisant des options de paiement alternatives plutôt que le système d'achat in-app de l'App Store. Pour cela, visionOS 1.2 est évidemment requis, il s'agit de la version qui apporte la traduction complète du système en français.

Les options de paiement alternatives sont désormais prises en charge à partir de visionOS 1.2 pour les applications distribuées sur l'App Store dans l'Union européenne.

Les développeurs pouvaient déjà proposer des options de paiement alternatives dans les apps iOS, macOS, watchOS et tvOS au sein de l'UE, mais aussi aux USA, au Japon et dans quelques régions du monde où la législation a tranché. Dans ce cas, au lieu de faire payer l'utilisateur via l'App Store, celui-ci est redirigé vers une plateforme de paiement alternative ou un site web pour finaliser son achat. Cependant, les développeurs doivent toujours payer des frais à Apple pour les transactions externes. La commission est de 27 %, contre 30 % avec le système classique.



Le mois dernier, Apple a publié la version bêta d'iPadOS 18 pour les développeurs, qui apporte à l'App Store de l'iPad les mêmes changements que ceux qui ont été apportés à l'iPhone depuis iOS 17.4. Il s'agit notamment des places de marché tierces, des options de paiement alternatives et des moteurs de navigation tiers. Sans oublier les émulateurs et les apps de cloud gaming.



Malgré tous ces changements, la Commission européenne ne semble pas satisfaite des modifications apportées par Apple et a suggéré que l'entreprise soit condamnée à une amende si elle continue à ne pas se conformer à la loi.

Acheter le Vision Pro en France

Pour mémoire, les précommandes de l'Apple Vision Pro ont débuté le 28 juin en France, en Allemagne, ainsi qu'en Australie, au Canada et au Royaume-Uni. Le casque sera officiellement disponible à partir du 12 juillet dans ces pays. Nous avons déjà partagé notre test du Vision Pro en mars, après l'avoir acheté à l'étranger. Si vous hésitez à dépenser 3 999 €, relisez-le.



Vous pourrez également aller tester le Vision Pro gratuitement en magasin.