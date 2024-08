iPhone 16 : silence sur les prix, pas d'augmentation en vue ?

À moins d'un mois de la présentation des iPhone 16, une donnée manque cruellement au tableau : leur prix. Contrairement aux années précédentes, aucune rumeur ne circule sur une éventuelle hausse tarifaire. De quoi redonner le sourire aux fans de la pomme, qui pourraient éviter une mauvaise surprise.

Un silence radio inhabituel sur les prix

Chaque année, les fuites sur les futurs iPhone se multiplient à l'approche de septembre. Design, caractéristiques techniques, nouvelles fonctionnalités... tout y passe. Sauf le prix, étrangement absent des discussions cette fois-ci.

Un détail qui n'en est pas un. Lors des lancements des iPhone 14 et 15, les rumeurs de hausse de prix avaient fuité comme une trainée de poudre, préparant psychologiquement les acheteurs. Rien de tel pour l'iPhone 16. De quoi espérer un maintien des tarifs, malgré l'inflation.

Plus pour le même prix, le bon calcul d'Apple ?

Car les améliorations prévues sur l'iPhone 16 sont loin d'être négligeables. Écran plus grand sur les modèles Pro, meilleure autonomie, puissance accrue... Le tout sans augmentation de facture ? Apple réaliserait un joli coup marketing, tout en mettant la pression sur une concurrence de plus en plus présente. A noter qu'en Europe et en France, les prix risquent d'être légèrement plus hauts qu'ailleurs à cause des taxes ; les iPhone 15 ayant déjà augmenté cette année pour cette raison.

Il faut dire que le contexte s'y prête. Le récent Galaxy Z Fold 6 de Samsung et la gamme Pixel 9 de Google ont vu leurs prix une nouvelle fois augmenter. En maintenant les siens, Apple ferait figure de meilleur élève. Avec à la clé, des parts de marché à gagner.

Bien sûr, tout cela reste hypothétique. Seule la keynote de septembre nous dira si Tim Cook a décidé de faire un cadeau aux fans d'iPhone. D'ici là, le silence autour des prix a de quoi nous rendre optimistes. Réponse sans doute le 10 septembre.



En attendant, voici les prix actuels :